الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى البنك المركزى المصرى اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2023

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 25 إبريل، وفقًا لآخر تحديث للبنوك المصرية، بالتزامن مع إجازة البنوك والقطاع المصرفي، على أن يعود الموظفون للعمل غدا الأربعاء 26 إبريل.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم عند: 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري
سعر اليورو اليوم
انخفض سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل نحو: 33.71 جنيه للشراء، 33.85 جنيه للبيع.


سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري
سعر الجنية الإسترليني اليوم
انخفض سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل عند: 38.28 جنيه للشراء و38.45 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سعر الفرنك السويسري اليوم
انخفض سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل نحو: 34.26 جنيه للشراء و34.41 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم
استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم عند: 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم
انخفض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم ليسجل نحو: 100.53 جنيه للشراء و100.97 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
استقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم عند: 8.39 جنيه للشراء و39.43 جنيه للبيع.

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