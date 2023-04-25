الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بيلاروسيا: لا نعارض نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أعرب مندوب بيلاروسيا لدى الأمم المتحدة، فالنتين ريباكوف، اليوم الثلاثاء، عن عدم معارضته لنقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك، ولكنه قال إنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن الجوانب العملية لذلك.


وقال ريباكوف، متحدثًا عن إمكانية نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك: "لم أكن أعارض أي قرار لتحقيق ذلك إذا تم ذلك بطريقة ما".


وأكد ريباكوف أن نقل مقر الأمم المتحدة سيتطلب تكاليف كبيرة، ويجب أن يتم العثور على مدينة تتيح استضافة مقر الأمم المتحدة والوفود المتعددة.


وأضاف المندوب البيلاروسي: "إذا كانت هناك دولة مثلاً تسلك في مسار سياسة الولايات المتحدة، فإن نقل مقر الأمم المتحدة لن يؤثر على أي تغيير على الإطلاق".


وختم ريباكوف: "ربما من السابق لأوانه التحدث عن التفاصيل العملية".


يذكر أن الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، كانت قد أعلنت، في وقت سابق، أن رفض إصدار تأشيرات أمريكية للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية سيرغي لافروف للمشاركة في مجلس الأمن الدولي يعد تلاعبًا بموضوع حرية التعبير وحقوق الصحفيين.


وتطالب روسيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بهذه الانتهاكات، لكن لم يتم إحراز تقدم حقيقي حتى الآن.

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