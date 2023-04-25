القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 27 مرة فى الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن قوات كييف قصفت أراضي الجمهورية 27 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 151 مقذوفا مختلفة العيارات.



وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام": "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 27 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك، نفذ العدو 23 عملية قصف من راجمات وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و152. على محور ياسينوفاتايا قذيفة واحدة عيار 155 ملم، على محور فولونفاخا 3 قذائف عيار 155 ملم . وأُطلق ما مجموعه 151 مقذوفا بعيارات مختلفة".وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، ياسينوفاتايا، دونيتسك، بتروفسكي، فلاديميروفكا، يلينوفكا.



وبحسب البيان، خلال الـ24 ساعة الماضية، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين، أحدهما فتاة مراهقة، في منطقة بتروفسكي في دونيتسك.



وأكد البيان على أن القوات الأوكرانية، قصفت قبل ذلك بيوم كافة مناطق الجمهورية 40 مرة.



وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.



وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).



وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.