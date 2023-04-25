الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمين العام للأمم المتحدة: النزاع فى السودان قد يمتد لكامل المنطقة

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن أعمال العنف المتواصلة في السودان بين الطرفين المتحاربين قد تمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها.

وقال خلال نقاش في مجلس الأمن بشأن التعددية، إن الوضع في السودان "يستمر في التدهور"، مضيفًا: "يجب أن تتوقف أعمال العنف، إنها تهدد بحريق كارثي داخل السودان قد يمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها".
وأكد أنه "على تواصل مستمر مع طرفي النزاع ودعوتُهما لنزع فتيل التوترات والعودة إلى طاولة التفاوض".

وتابع: "علينا جميعا أن نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد السودان من حافة الهاوية"، مجددًا الدعوة إلى وقف لإطلاق النار.

تأتي تصريحاته بعد إعلان الأمم المتحدة عن بقاء رئيس بعثتها فولكر بيرتيس في السودان رغم تسارع عمليات إجلاء الأجانب.

وقال جوتيريش: "سأكون واضحًا: الأمم المتحدة ليست بصدد مغادرة السودان"، مضيفًا أن الهيئة الدولية "تعيد تنظيم وجودنا في السودان كي نتمكن من مواصلة دعمنا للشعب السوداني".

وأكد: "التزامنا تجاه الشعب السوداني، دعمًا لرغبته في مستقبل ينعم فيه بالأمن والسلام، نقف إلى جانبه في هذه الأوقات العصيبة".

ودعت بريطانيا مجلس الأمن إلى اجتماع طارئ حول السودان، يتوقع أن ينعقد الثلاثاء.

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

بخلاف السحب والإيداع.. الخدمات المتاحة عبر ماكينات الصراف الآلى

أسعار العملات الأجنبية فى البنك المركزى المصرى اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2023

سلاح البحرية الروسية يحصل على سفن مُتعددة المهام بمواصفات مميزة

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

الكرملين: لا يمكن استمرار صفقة الحبوب دون تنفيذ شروطها بالكامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا