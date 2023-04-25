بخلاف السحب والإيداع.. الخدمات المتاحة عبر ماكينات الصراف الآلى

تعتبر ماكينات الصراف الآلي واحدة من أهم قنوات القبول الإلكترونية التي لا يمكن الاستغناء عنها لجميع عملاء القطاع المصرفي داخل الجمهورية، حيث تعتبر البديل الرئيسي لفروع البنك.

وتتيح ماكينات الصراف الآلي، تنفيذ مختلف المعاملات المالية وغير المالية، حيث أصبحت ماكينات الصراف الآلي لا تقدم خدمات السحب والإيداع النقدي فقط، حيث يتم الاعتماد عليها لتنفيذ معاملات السداد الإلكتروني.

الخدمات المتاحة عبر ماكينات الصراف الآلى

ومن خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي يمكن للعميل تنفيذ مختلف العمليات المالية وغير المالية والتي تأتي على النحو التالي:

1- خدمات السحب النقدي ببطاقة ودون بطاقة.

2- خدمة السحب النقدي اللاتلامسية.

3- خدمات الإيداع النقدي ببطاقة ودون بطاقة.

4- خدمة الإيداع النقدي اللاتلامسية.

5- التحويل ما بين حسابات نفس العميل بعملة الجنية المصري.

6- التحويل إلى حسابات أخرى داخل أو خارج البنك فقط وبعملة الجنيه.

7- إتاحة خدمة سداد الفواتير من خلال ماكينات الصراف الآلي.

8- خدمة تغيير العملة.

9- خدمة تحصيل الشيكات.

10- خدمة تعديل أو تغيير رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجل لدى البنك.

11- خدمة السحب والإيداع من محافظ الهاتف المحمول.