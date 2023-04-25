الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أسامة السعيد: البعد الإنسانى ليس حاضرا فى وجدان ميليشيا الدعم السريع

الكاتب الصحفي أسامة
الكاتب الصحفي أسامة السعيد

قال الدكتور أسامه السعيد، الكاتب الصحفي، إن المطالبات الدولية والمناشدات الدولية ومقترحات الهدنة هي مسألة مطلوبة في هذا التوقيت الصعب الذي يعيشه السودان الشقيق. 

 

وأضاف السعيد خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه من الصعب توقع التزاماً صارمًا لهذه الهدنة، استنادًا لما شاهدناه على مدار الأيام الماضية، من عدم التزام صارم لهذه الهدنات التي طرحت ودخلت حيز التنفيذ، لافتاً إلى أن الخروقات والاشتباكات استمرت منذ الساعات الأولى لهذه الهدنة. 

 

وأوضح أنه ربما يكون الرهان هذه المرة على حالة الانتهاك التي ربما أصابت الأطراف المتصارعة، وخاصة ميليشيا الدعم السريع التي تبدو وكأنها تبحث عن نصر بأي ثمن، ومحاولة لاثبات قدراتها في السيطرة على أي من مرافق الدولة، مؤكدًا أن البعد الإنساني ليس حاضرا في وجدان ميليشيا الدعم السريع.

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