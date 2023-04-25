سوسن بدر: محظوظة هذا العام بمسلسلين "بابا المجال" و "جميلة"

قالت الفنانة سوسن بدر، إنها كانت محظوظة هذا العام بكل من المسلسلين "بابا المجال" و "جميلة".

وأضافت خلال لقاءها ببرنامج ليالي تن، المذاع عبر فضائية تن، الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي: "محظوظة في كل حاجة، من أول اختياري للعب الدورين، ومحظوظة باختياري في الكاستين، ومحظوظة بالأبطال الذين كنت معهم مثل: ريهام حجاج وكل الكاست الذي كان معانا في مسلسل "جميلة" بداية من المنتج الأستاذ جمال العدل، الذي تحمس لعمل مثل هذا، والمؤلف أيمن سلامة، والأستاذ سامح عبدالعزيز الذي عملت معه أحلى أعمالي.

وأشارت إلى أنها كانت محظوظة أيضاً بالعمل في مسلسل "بابا المجال" بداية من شركة الباتروس، والأستاذ كامل أبو علي، وورشة التأليف التي كانت متواجدة تحت إشراف الأستاذ عمرو درديري، وبطولة الجميل الرائع مصطفى شعبان، وكل الكاست الذي كان معنا، حيث كانوا جميعاً أبطال في أدوارهم، والمخرج أحمد خالد موسى.

وتابعت: "كنت محظوظة بالدورين، وهما عكس بعض تماماً، وكل دور لوحده كان مخوفني، لأني معملتوش ومقدمتوش قبل كده، وده بالنسبالي كانت حاجة مهمة أوي، لأني لو اتعرض عليا دور عملته قبل كده مش هعمله".

وأردفت: "دور شهيرة في مسلسل "جميلة" بالنسبة لي تحدي، ولا يمكن أن ننكر أن الجمهور يرتبط بممثليه، فلما يكون بيحبني أنا سوسن بدر لشخصي، إيه رد فعله لما يشوفني في دور زي "شهيرة" هل هيحبني أو هيفقد احترامه ليا، ونفس الكلام في مسلسل "بابا المجال" قدمت دور ست درويشة أوي وعلى باب الله، كانت شعرة بين أني أعمله حلو أو أعمله أوفر".

وأكدت أن توفيق الله سبحانه وتعالى في قبولها للدورين، معقبة: "قبلت الدورين وحبيتهم، وكنت حابة أشتغل مع ريهام حجاج ومع مصطفى شعبان".