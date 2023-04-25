الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير المالية الروسي يرد على احتمالية فرض أوروبا حظرا كاملا على صادرات بلاده

وزير المالية الروسي
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف إنه في حال فرضت دول الاتحاد الأوروبي حظرا كاملا على الصادرات إلى روسيا؛ فسيكون بالإمكان شراء البضائع من "الدول الصديقة".


وأضاف الوزير الروسي، "أن دول الاتحاد الأوروبي تدعو إلى حظر الصادرات إلى بلدنا، وهم يعتقدون بأنه لا يمكننا شراء البضائع إلا من عندهم، لكن نفس السلع وربما بجودة أفضل سنشتريها من الدول الصديقة إذا لزم الأمر".


وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي استنفد احتمالات فرض عقوبات من شأنها إلحاق الضرر بروسيا، موضحا أن العالم حاليا في المرحلة الحادة الأولى لتغيير النظام الاقتصادي.


ولفت سيلوانوف إلى أن أكثر من 70% من التسويات في التجارة بين روسيا والصين تتم بالعملات الوطنية. وقال: "إذا نظرنا إلى هيكل التجارة بين روسيا والصين، فإن أكثر من 70% منها تتم بعملات وطنية"، مشددا على أن التسويات تتم بالروبل واليوان الصيني وهو أمر مفيد للطرفين. وأضاف: إن هذا المؤشر كان قبل عام أو عامين عند 30%.


وقررت موسكو - بعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا - التحول شرقا وإعطاء زخما لعلاقاتها مع دول آسيا، منها الصين والهند ودول الشرق الأوسط.

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