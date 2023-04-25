الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفير روسيا في الخرطوم: نعمل على إجلاء المواطنين الروس

السفير الروسي لدى
السفير الروسي لدى السودان أندريه تشيرنوفول

قال السفير الروسي لدى السودان أندريه تشيرنوفول، إن الجانب الروسي يعمل على إجلاء المواطنين الروس من السودان، آخذًا بعين الاعتبار جميع المخاطر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تشيرنوفول لوكالة أنباء "تاس" الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تستعد حاليا لإجلاء رعاياها من السودان.
وأوضح السفير أن الجانب الروسي يعمل على وضع سيناريوهات مختلفة من أجل إتمام عملية الإجلاء، موضحا أن التأخير كان بسبب تقييم بعض المخاطر والتهديدات التي يجب التقليل منها.

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