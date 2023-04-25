الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوليبا: تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة أفضل استثمار لأمن أوروبا بأكملها

طائرة مقاتلة
طائرة مقاتلة

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة حديثة سيكون أفضل استثمار في الأمن طويل الأمد للقارة الأوروبية، وينبغي أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن.


وقال كوليبا - في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي وفق بيان للخارجية الأوكرانية أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" - إنه "لا توجد أسباب منطقية لعدم تمكن أوكرانيا من الحصول على طائرات مقاتلة حديثة من النوع الغربي، وأعتقد أن هذا القرار سيتم اتخاذه".


وأضاف أن بلاده "هي المدافع عن أوروبا، وتزويدها بطائرات من طراز (إف-16) سيكون أفضل استثمار لأمن القارة الأوروبية"، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي قادرة على لعب دور قيادي في اتخاذ قرار لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة حديثة وبالتالي إظهار قيادتها الاستراتيجية.


وأشار كوليبا إلى ضرورة البدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات من الطراز الغربي في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى لهم استخدامها فور توافرها.


وذكر أيضا أن توفير طائرات (إف-16) لأوكرانيا وتكامل الدفاع الجوي والصاروخي لأوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي المجاورة سيكملان تشكيل البنية التحتية لـ"سماء أوروبية سلمية".


يُشار إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم في لوكسمبورج للبحث عن توافق بشأن إجراءات طلبات الذخيرة المشتركة لأوكرانيا.

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