الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الإصلاح والنهضة: مصر تحرص دائماً على تحقيق الاستقرار بالمنطقة العربية

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن السلطة المصرية تحركت بشكل سريع للغاية لإنقاذ الجالية المصرية في السودان بعد الأحداث الجارية هناك. 

 

استقرار السودان

وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تحرص دائماً على تحقيق الأمن والاستقرار في الدول العربية المجاورة، مثل ليبيا والعراق والسودان. 

 

الأزمة السودانية 

وأضاف في حديثه، أن مصر لا تتدخل في شؤون الدول الداخلية على الإطلاق ولكنها دائماً كانت تحث على التفاوض والاستقرار، فاستقرار الدول يعني استقرار المنطقة العربية بالكامل.

 

ويذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريص منذ بداية الأزمة في السودان على إعلان الموقف المصري من هذه الأزمة، والذي يتمثل في عدم التدخل في شؤون أي من الدول المجاورة، ولكن مصر حريصة كل الحرص على استقرار المنطقة العربية بالكامل.

هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة اكسترا نيوز الأزمة السودانية الموقف المصري

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