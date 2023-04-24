الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تعزي مصر في استشهاد مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطوم

الشهيد محمد الغراوي
الشهيد محمد الغراوي

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن تعازي المملكة وصادق مواساتها في استشهاد مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، وهو في طريقه إلى مقر السفارة المصرية في الخرطوم لمتابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين.
وجددت وزارة الخارجية دعوة المملكة إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، والعودة إلى الاتفاق الإطاري الهادف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

زميل محمد صلاح السابق: صدمت من استمراريته وثباته مع ليفربول

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": البعض يتعمد دفع مصر ضمن سياق فوضى الأخبار الكاذبة

حقيقة فيديو تناول توم هانكس وزوجته الطعام داخل أحد مطاعم الزمالك

مع استمرار الاشتباكات.. أبرز الدول التي قامت بإجلاء مواطنيها من السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا