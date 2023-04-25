الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المجلس النرويجى للاجئين: نعمل بكامل جهدنا لتقديم الدعم للسودان

السودان
السودان

قال  كارل شكمبري المستشار الإعلامي الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين، إن المجلس الإقليمي النرويجي هو عبارة عن منظمة غير حكومية دولية تسعى لتوفير الاغاثات الإنسانية والدعم الإنساني والتي تعمل تحت مظلة منظمة المهجرين واللاجئين، ولها شراكة في قطاع الاغاثات الانسانية التابعة للأمم المتحدة. 

وأضاف المستشار الإعلامي الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين، خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية: “نعمل كمنظمة غير حكومية، بناء على الدعم المالي المقدم من بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى التي تقدم التمويل إلى المجلس”.

وعن مدى رصدهم لعملية اللجوء والنزوح التي كانت نتيجة للاشتباك المسلح داخل السودان بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، أكد أن المجلس الإقليمي النرويجي يركز على التواجد في السودان مع الأخذ في الاعتبار بتقديم الدعم الأساسي وكافة الأصول اللازمة لتقديم المعونات الانسانية، معقباً: “نركز على البقاء في السودان لضمان تقديم المساعدة المطلوبة للشعب السوداني في المناطق صاحبة الأزمة”. 

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

حلا شيحة برفقة لاعب سلة أمريكى شهير بأحدث ظهور

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023

المجلس النرويجى للاجئين: نعمل بكامل جهدنا لتقديم الدعم للسودان

عودة الهجرة غير الشرعية من تونس إلى إيطاليا بعد تحسن الأجواء البحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا