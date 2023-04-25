المجلس النرويجى للاجئين: نعمل بكامل جهدنا لتقديم الدعم للسودان

قال كارل شكمبري المستشار الإعلامي الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين، إن المجلس الإقليمي النرويجي هو عبارة عن منظمة غير حكومية دولية تسعى لتوفير الاغاثات الإنسانية والدعم الإنساني والتي تعمل تحت مظلة منظمة المهجرين واللاجئين، ولها شراكة في قطاع الاغاثات الانسانية التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف المستشار الإعلامي الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين، خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية: “نعمل كمنظمة غير حكومية، بناء على الدعم المالي المقدم من بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى التي تقدم التمويل إلى المجلس”.

وعن مدى رصدهم لعملية اللجوء والنزوح التي كانت نتيجة للاشتباك المسلح داخل السودان بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، أكد أن المجلس الإقليمي النرويجي يركز على التواجد في السودان مع الأخذ في الاعتبار بتقديم الدعم الأساسي وكافة الأصول اللازمة لتقديم المعونات الانسانية، معقباً: “نركز على البقاء في السودان لضمان تقديم المساعدة المطلوبة للشعب السوداني في المناطق صاحبة الأزمة”.