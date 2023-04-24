لافروف يؤيد نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك لبلد آخر

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الإثنين، تأييده لفكرة نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى بلد آخر.

جاءت تصريحات لافروف ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان الوقت مناسبا الآن لمغادرة الأمم المتحدة نيويورك، وقال لافروف "أعتقد أن ذلك سيكون جيدا"، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم قبل قليل.

موسكو: على الأقلية الغربية التصرف بشكل لائق مع الأعضاء الآخرين

وترأس وزير الخارجية الروسي، الإثنين، جلسة لمجلس الأمن فى مناقشة مفتوحة حول التعددية الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وقال لافروف، في كلمة له خلال ترؤسه الجلسة، إن على الأقلية الغربية التصرف بشكل لائق واحترام الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي.

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه يجب التصرف بشكل لائق واحترام جميع أعضاء المجتمع الدولي، وفقًا لما نقلته قناة روسيا اليوم قبل قليل.

وأشار لافروف إلى أنه لا يمكن النظر إلى القضية الأوكرانية بمعزل عن السياق الجيوسياسي لها، كما حذر لافروف من أن العالم يعود لحقبة الحرب الباردة والتوترات المرافقة لها.

وتابع وزير الخارجية الروسي: "لقد تفاقم الوضع بفقدان الثقة في التعددية، عندما يدمر العدوان المالي والاقتصادي من الغرب منافع العولمة، عندما تتخلى الولايات المتحدة وحلفاؤها عن الدبلوماسية ويطالبون بمواجهة في ساحة المعركة".

ولفت لافروف إلى أن نظام كييف لا يمكن أن ينظر إليه على أنه يمثل سكان المناطق الذين رفضوا قبول نتائج انقلاب 2014 في كييف.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مقر الأمم المتحدة أمس الاثنين، وتتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي في أبريل.

ومن المقرر أن يترأس لافروف غدًا الثلاثاء النقاش حول قضية الشرق الأوسط، وفقا لما أعلنته الخارجية الروسية.