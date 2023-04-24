الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لافروف يؤيد نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك لبلد آخر

سيرغي لافروف
سيرغي لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الإثنين، تأييده لفكرة نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى بلد آخر.

جاءت تصريحات لافروف ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان الوقت مناسبا الآن لمغادرة الأمم المتحدة نيويورك، وقال لافروف "أعتقد أن ذلك سيكون جيدا"، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم قبل قليل.

موسكو: على الأقلية الغربية التصرف بشكل لائق مع الأعضاء الآخرين

وترأس وزير الخارجية الروسي، الإثنين، جلسة لمجلس الأمن فى مناقشة مفتوحة حول التعددية الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وقال لافروف، في كلمة له خلال ترؤسه الجلسة، إن على الأقلية الغربية التصرف بشكل لائق واحترام الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي.

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه يجب التصرف بشكل لائق واحترام جميع أعضاء المجتمع الدولي، وفقًا لما نقلته قناة روسيا اليوم قبل قليل.

وأشار لافروف إلى أنه لا يمكن النظر إلى القضية الأوكرانية بمعزل عن السياق الجيوسياسي لها، كما حذر لافروف من أن العالم يعود لحقبة الحرب الباردة والتوترات المرافقة لها.

وتابع وزير الخارجية الروسي: "لقد تفاقم الوضع بفقدان الثقة في التعددية، عندما يدمر العدوان المالي والاقتصادي من الغرب منافع العولمة، عندما تتخلى الولايات المتحدة وحلفاؤها عن الدبلوماسية ويطالبون بمواجهة في ساحة المعركة".

ولفت لافروف إلى أن نظام كييف لا يمكن أن ينظر إليه على أنه يمثل سكان المناطق الذين رفضوا قبول نتائج انقلاب 2014 في كييف.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مقر الأمم المتحدة أمس الاثنين، وتتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي في أبريل.

 ومن المقرر أن يترأس لافروف غدًا الثلاثاء النقاش حول قضية الشرق الأوسط، وفقا لما أعلنته الخارجية الروسية.

وزير الخارجية الروسي الامم المتحدة الولايات المتحدة نيويورك الخارجية الروسية

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

عامر حسين يستقر على إنهاء الدورى فى أول يوليو المقبل

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

رئيس البرلمان العربى يعزى مصر فى وفاة أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية بالخرطوم

حزب الإصلاح والنهضة: مصر تحرص دائماً على تحقيق الاستقرار بالمنطقة العربية

مركز الأزهر العالمى للفتوى: مواسم الخير لا تنقطع.. والصوم لا ينتهى بانقطاع رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا