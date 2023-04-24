خبير شؤون إفريقية: يبدو أن مصير السودان سيتحدد بالحسم العسكري

قال الدكتور سيد فليفل، خبير في الشؤون الإفريقية، إن مشهد النزوح واللجوء هو مشهد حزين نتيجة طبيعية للمواجهات التي تدور الآن في كافة أنحاء السودان، خاصة في الأماكن التي كان الدعم السريع قد انتشر فيها في الآونة الأخيرة خاصة في الخرطوم.

وأضاف سيد فليفل خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الدول الكبرى بادرت بحمل أبنائها وممثليها إلى الخارج، حتى البعثات الدبلوماسية خرجت هي الأخرى، لافتاً إلى أنه يبدو أن المصير هو الحسم العسكري في الداخل.

وأوضح أن كل دولة تملك مقدرات معينة تستطيع أن تنظر في أمورها وحجم رعاياها، حيث تبذل الجهد الذي تستطيعه، وتمارس التواصل مع طرفي الأزمة السودانية.

وأكد أن المبادرة المصرية لإجلاء الرعايا المصريين خاصة في ظل وجود تدريبات للجنود المصريين، كانت هي الأسبق على الإطلاق، لافتا ًإلى أن عمليات الخروج من السودان سوف تتوالى.

وأشار إلى أن السودان يعج بمئات الألوف من اللاجئين والنازحين، سواء كانوا من أقاليم السودان المختلفة أو كانوا من اللاجئين من أثيوبيا، أو كانوا من النازحين من جنوب السودان إلى السودان، فضلاً عن العاملين.