"القاهرة الإخبارية": هدوء حذر بالخرطوم في ظل مناوشات متقطعة ببعض الأحياء

أوضح محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، آخر التطورات والأوضاع الميدانية بالنسبة للاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع المتمردة، قائلاً: "إنه يوجد حالة من الهدوء الحذر بالخرطوم في ظل مناوشات متقطعة في بعض الأحياء".

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم خلال مداخلة هاتفية، أن اليوم شهد بعض المناوشات بين ميليشيا الدعم السريع والجيش السوداني لافتاً إلى أن هناك استقرار في بعض المناطق وإعادة الحياة إلى بعض الأحياء التي تقع جنوب الخرطوم، لكن اللافت أن ميليشيا الدعم السريع تقتحم عدد من الأحياء التي تقع في أطراف الخرطوم وسرقة المواطنين، وهناك محاولة للسيطرة على عدد من المراكز التجارية حيث تقوم بسرقة الممتلكات والمبالغ المالية.

وأوضح أنه في الغالب يوجد هدوء حذر في الخرطوم، لافتاً إلى أنه تم اليوم تطهير السوق المركزي حيث كانت هناك بعض حافلات ميليشيا الدعم السريع، كما يوجد في الطرقات الرئيسية الرابطة بين الخرطوم بعض العناصر التابعة لميليشيا الدعم السريع .