أهم تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة حول الأوضاع في السودان

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، تقريرا يوضح تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الأوضاع في السودان.

نقلنا المئات من موظفينا وأسرهم من الخرطوم إلى بورتسودان بهدف إجلاءهم إلى الدول المجاورة.

المرافق الصحية في السودان تواجه خراً كبيراً ويجب السماح بعمليات الاغاثة الانسانية دون أي عوائق.

ندعو إلى وقف إطلاق النار وجميع الأعمال العدائية في السودان، والجلوس فوراً على مائدة المفاوضات.

سنواصل دعم الشعب السوداني لتحقيق طموحاته واستكمال المسار الديمقراطي.