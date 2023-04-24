الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف العشري: هناك موجة نزوح باتجاه القاهرة منذ بداية الأزمة السودانية

الأزمة السودانية
الأزمة السودانية

أوضح أشرف العشري، الكاتب الصحفي، تفاصيل التحديات التي يشهدها الداخل السوداني وتأثيراته على دول الجوار، قائلاً: "إن هذه التحديات بالغة الأهمية، حيث حدث خلال العشرة أيام الماضية الكثير من الخسائر والانتهاكات فيما يتعلق بالأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطن السوداني والشعب السوداني". 

وأضاف العشري خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك موجة نزوح باتجاه القاهرة منذ بداية الأزمة السودانية، لافتاً إلى أن هذه الحرب كانت وبالاً على السودانيين حيث خلقت تحديات إلى جانب التحديات السياسية أدت إلى افشال ما يعرف بالاتفاق الاطاري.

وأوضح أن هناك الكثير من عمليات التخريب والنهب والهدم والسلب في السودان، مشدداً على ضرورة الوصول إلى صيغة وقف العنف بين الجانبين ، حيث يعتبر الخاسر الأكبر هو الشعب السوداني وكانت الطامة الكبرى التي واجهتها السودان فيما يتعلق بكل هذا المشهد السريالي العبثي الذي أدى إلى حدوث تراجع على كافة المسارات والأصعدة سياسياً واقتصادياً وعسكريا. 

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