مواطنون سودانيون يشيدون بالحكومة المصرية بتسهيل إجراءات عبورهم إلى الأراضي المصرية

استطلعت كاميرا “القاهرة الإخبارية” آراء بعض من وصلوا للجانب المصري، حيث أشاد المواطنون السودانيون بتسهيل الحكومة المصرية إجراءات عبور المواطنين من السودان من مختلف الجنسيات إلى معبر أرقين البري.

وأكد مواطنون أن الشعب المصري والسوداني شعب واحد ويد واحدة في وقت الأزمات.

وقال محمد نور الدين، أحد المواطنين السودانيين من معبر أرقين، الذي عبر إلى الحدود المصرية، إنه وصل اليوم إلى معبر أرقين في الحدود السودانية المصرية، وكان قادم مع أسرته الكبيرة من الخرطوم بسبب الاضطرابات الحاصلة، متابعًا: "اتجهنا ناحية الحدود المصرية لأن الأمن متواجد في مصر" .

وأوضح أن هناك سهولة في دخول السودانيين إلى الأراضي المصرية بسبب تسهيل الإجراءات، معقبًا: "آملين أن يسهل المعبر الإجراءات أسرع خاصة مع الأعداد الكبيرة، حيث أن هناك أسر اضطرت إلى الخروج بسرعة دون أن يوفروا كافة المستندات والجوازات الخاصة بهم، ونتمنى أن يكون الجانب المصري متفهم لهذه الحالات.