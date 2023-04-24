الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ما هي قصة صورة نفخ مريض لبالونة العيد وسط مسؤولي الفيوم؟

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أوضح الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، تفاصيل صورة قيام مريض نفخ بالونة التي لاقت سخرية وجدل بي رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أثناء قيامهم بتهنئة مرضى الحوادث بمستشفيات الفيوم بمناسبة عيد الفطر المبارك، توزيع الهدايا عليهم.

حيث أشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إلى أن “المريض في الصورة مُصاب بكسر في الذراع الأيسر، ومركب أنبوبة صدرية، ناتج عن حادث سير، والبالونة من ضمن تمارين التنفس لمساعدة الرئة على العودة لحجمها الطبيعي عقب الحادث”.

وكانت قد سادت حالة من السخرية والجدل بين أهالي محافظة الفيوم، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب صورة لبالونة العيد، حيث انتشرت صورة لمريض بمستشفى الفيوم العام، يقوم بنفخ بالونة العيد وسط تجمع مسؤولي الصحة بالمحافظة.

وأعلن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن استيائهم بما حدث وتصوير المرضي وإجبارهم على نفخ البالونة عند توزيعها عليهم في المستشفى احتفالاً بعيد الفطر المبارك.

قصة صورة نفخ مريض بالونة العيد مسؤولي الفيوم والصحة ترد

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