الفنان أحمد عبدالله: "جالنا تهديد من الناس يوم ضرب عائلة جعفر"

قال الفنان أحمد عبد الله، إن يوم ضرب عائلة جعفر العمدة في المسلسل كان يتلقى رسائل تهديد منها "احنا جايينلك يا كارم وهنرد غيبة جعفر العمدة".

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المُذاع على قناة "الحياة"، أن ورق مسلسل "جعفر العمدة" كان رائعا، وأول حلقات المسلسل مهدت لشخصية جعفر العمدة، صاحب الهيبة الكبيرة.

وتابع: "لما كارم ضرب دلال في المسلسل، كان لازم معركة رد كرامة جعفر العمدة تتعمل بشكل قوي"، منوها أن مشهد ضربه في المسلسل استمر لمدة 6 ساعات كاملة، واستغرق يوم كامل، وأغلب المشاهد بدون "دوبلير".

ولفت أحمد عبدالله، إلى أن الأكشن كان "حلو أوي"، مواصلا: "طبعا مكنش في ضرب حقيقي في المسلسل".