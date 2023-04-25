موعد اختبارات المحفظين للعمل بالرواق الأزهرى

تبدأ اختبارات المحفظين للعمل بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف وجميع محافظات الجمهورية، يوم الثلاثاء الموافق ٢ مايو ٢٠٢٣، وذلك في ٤ مقرات للاختبار موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور هاني عودة ، مدير عام الجامع الأزهر، أن الاختبارات ستبدأ بمقر الأقصر والذي يتم فيه اختبار المحفظين من محافظات "الأقصر والبحر الأحمر وأسوان وقنا"، ومقر اختبارات أسيوط، والذي يشمل محافظات "أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد"، ومقر اختبارات الإسكندرية، والذي يشمل محافظات "الإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ"، لتنتهي بمقر اختبارات الجامع الأزهر، والذي يشمل باقي محافظات الجمهورية.

ولفت "عودة" إلى أنه تم الإعلان عبر صفحة الجامع الأزهر الرسمية في مارس الماضي، عن حاجة الجامع الأزهر لمحفظين للعمل بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر، وباقي فروع الرواق الأزهري بالمحافظات الخارجية.

وفي نفس السياق، أضاف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الاختبارات سوف تتم بنظام الاختبار المميكن بالصوت والصورة وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين الممتحنين.

يأتي هذا في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باختيار أفضل الكوادر العلمية المدربة للعمل بالرواق الأزهري، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف، والدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.

كما تنعقد لجان الاختبار برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وأعضاء لجنة مراجعة المصحف وباحثي الجامع الأزهر، وبالتعاون مع قطاع الكمبيوتر التعليمي بالمناطق الأزهرية للإشراف على برامج الحاسب الآلي.

وللاستعلام عن مقر وموعد لجنة الاختبار برجاء الدخول على الرابط التالي:



https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=224