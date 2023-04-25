الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد اختبارات المحفظين للعمل بالرواق الأزهرى

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

تبدأ اختبارات المحفظين للعمل بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف وجميع محافظات الجمهورية، يوم الثلاثاء الموافق ٢ مايو ٢٠٢٣، وذلك في ٤ مقرات للاختبار موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور هاني عودة ، مدير عام الجامع الأزهر، أن الاختبارات ستبدأ بمقر الأقصر والذي يتم فيه اختبار المحفظين من محافظات "الأقصر والبحر الأحمر وأسوان وقنا"، ومقر اختبارات أسيوط، والذي يشمل محافظات "أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد"، ومقر اختبارات الإسكندرية، والذي يشمل محافظات "الإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ"، لتنتهي بمقر اختبارات الجامع الأزهر، والذي يشمل باقي محافظات الجمهورية.

ولفت "عودة" إلى أنه تم الإعلان  عبر صفحة الجامع الأزهر الرسمية في مارس الماضي، عن حاجة الجامع الأزهر لمحفظين للعمل بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر، وباقي فروع الرواق الأزهري بالمحافظات الخارجية.

وفي نفس السياق، أضاف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الاختبارات سوف تتم بنظام الاختبار المميكن بالصوت والصورة وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين الممتحنين.

يأتي هذا في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باختيار أفضل الكوادر العلمية المدربة للعمل بالرواق الأزهري، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف، والدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.

كما تنعقد لجان الاختبار برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وأعضاء لجنة مراجعة المصحف وباحثي الجامع الأزهر، وبالتعاون مع قطاع الكمبيوتر التعليمي بالمناطق الأزهرية للإشراف على برامج الحاسب الآلي.

وللاستعلام عن مقر وموعد لجنة الاختبار برجاء الدخول على الرابط التالي:


https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=224

اختبارات المحفظين الجامع المحافظات

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

أسعار العملات الأجنبية فى البنك المركزى المصرى اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2023

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 بالتوقيت الصيفى

بخلاف السحب والإيداع.. الخدمات المتاحة عبر ماكينات الصراف الآلى

بالشروط والأوراق المطلوبة.. طريقة الحصول على السيارة المجهزة للمعاقين

الأمين العام للأمم المتحدة: النزاع فى السودان قد يمتد لكامل المنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا