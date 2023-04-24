تقارير: بوتشيتينو يقترب من تدريب تشيلسي الموسم المقبل

أكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، اقترب من تولي منصب المدير الفني لـ تشيلسي الإنجليزي، بدءًا من الموسم المقبل.

ورحل جراهام بوتر عن تدريب تشيلسي، ليتولى فرانك لامبارد المهمة خلفًا له، على أن يتم تعيين مدرب جديد بدءًا من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة " ديلي ميل" البريطانية أن المحادثات تستمر بين بوتشيتينو ومجلس إدارة النادي، حيث يقترب المدرب الأرجنتيني من تولي المهمة، لكن لم يتم الاتفاق النهائي بين الطرفين.

وأشار التقرير إلى أن بوتشيتينو سيعاونه 4 من مساعديه وهم نجله سيباستيان، خيسوس بيريز وميجيل ديجستينو و وطوني خيمينيز مدرب حراسة المرمى.

وأضاف التقرير أن بوتشيتينو واثق من قدرته على إعادة تشيلسي لوضعه الطبيعي مرة أخرى وهو ما أخبر به مسؤولي النادي اللندني.

يُذكر أن بوتشيتينو رحل عن تدريب باريس سان جيرمان صيف العام الماضي، لكنه يتقاضى راتبه حتى الآن من النادي بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

وسبق لـ بوتشيتينو تدريب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في الفترة من 2014، 2019.

وكان بوتشيتينو هدفًا لنادي ريال مدريد بحسب تقارير صحفية، لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.