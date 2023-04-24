الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: بوتشيتينو يقترب من تدريب تشيلسي الموسم المقبل

ماوريسيو بوتشيتينو
ماوريسيو بوتشيتينو

أكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، اقترب من تولي منصب المدير الفني لـ تشيلسي الإنجليزي، بدءًا من الموسم المقبل.

ورحل جراهام بوتر عن تدريب تشيلسي، ليتولى فرانك لامبارد المهمة خلفًا له، على أن يتم تعيين  مدرب جديد بدءًا من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة " ديلي ميل" البريطانية أن المحادثات تستمر بين بوتشيتينو ومجلس إدارة النادي، حيث يقترب المدرب الأرجنتيني من تولي المهمة، لكن لم يتم الاتفاق النهائي بين الطرفين.

وأشار التقرير إلى أن بوتشيتينو سيعاونه 4 من مساعديه وهم نجله سيباستيان، خيسوس بيريز وميجيل ديجستينو و وطوني خيمينيز مدرب حراسة المرمى.

وأضاف التقرير أن بوتشيتينو واثق من قدرته على إعادة تشيلسي لوضعه الطبيعي مرة أخرى وهو ما أخبر به مسؤولي النادي اللندني.

يُذكر أن بوتشيتينو رحل عن تدريب باريس سان جيرمان صيف العام الماضي، لكنه يتقاضى راتبه حتى الآن من النادي بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

وسبق لـ بوتشيتينو تدريب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في الفترة من 2014، 2019.

وكان بوتشيتينو هدفًا لنادي ريال مدريد بحسب تقارير صحفية، لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ماوريسيو بوتشيتينو تشيلسى بوتر بوتشيتينو باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

شهيد الواجب.. الخارجية تعلن استشهاد مساعد الملحق الإدارى بسفارة مصر فى الخرطوم

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

غداً.. تخفيف ضغوط المياه عن بعض قرى مركزي أهناسيا وبني سويف

"القاهرة الإخبارية": زيادة الأسعار 150% بالسودان.. والتجار يستخدمون الكارو فى نقل البضائع

ضبط أصحاب 3 مخابز استولوا على طن و50 كيلو دقيق مدعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا