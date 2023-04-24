الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة "ولدنة" (فيديو)

فضل شاكر
فضل شاكر

أطلق الفنان فضل شاكر، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ولدنة" باللهجة اللبنانية، كلمات إلياس ناصر، ألحان جورج مارديروسيان، توزيع علي اباظة، ميكس وماستر روجيه ابي عقل ، وإشراف عام اياد النقيب .

وحملت أغنية "ولدنة" رسالة فنية راقية، غنية بالمظاهر الأسلوبية في تعبيرها، ومليئة بالمشاعر والأحاسيس، وتحاكي واقع ومشاعر العديد من الأفراد، ليكون هذا العمل كما بقية الأعمال التي تم طرحها سابقا، تبعث الأمل في النفوس والتفاؤل من خلال الكلمات الجميلة والألحان العذبة الهادئة والصوت الجميل تعمل على تغير المزاج وتبث الإيجابية، وبتقديم  فنا راقيا وأصيلا .

https://youtu.be/eKJHhIAJeaA 

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