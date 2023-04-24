خسارة توتنهام بسداسية ليست الأولى له في البريميرليج

قد يتصور البعض أن هزيمة نادي توتنهام هوتسبير على يد نادي نيوكاسل يوناتيد بنتيجة هدف مقابل ستة أهداف في الأسبوع الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هي الأثقل له على يد نيوكاسل في البريميرليج لكن هذا ليس صحيحا على الاطلاق لأن توتنهام خسر من قبل أمام نيوكاسل نفسه بنتيجة هدف لقاء سبعة أهداف في الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي في موسم 1996 – 1997.

نيوكاسل يخسر بسداسية 4 مرات من قبل

والمدهش أكثر أنها ليست المرة الأولى التي ينهزم فيها توتنهام بسداسية في البريميرليج لكنها تحدث للمرة الخامسة، فالمرة الأولى، والثانية كانتا في موسم 1992 – 1993 أي في أول نسخة بمسمى البريميرليج إذ في المرة الأولى خسر أمام نادي شيفيلد يوناتيد بستة أهداف نظيفة في الأسبوع الـ29 أما في المرة الثانية، فقد انهزم على يد نادي ليفربول بنتيجة هدفين مقابل 6 أهداف في الأسبوع الـ42 الأخير.

والمرة الثالثة كانت في موسم 1997 – 1998، وخسر أمام نادي تشيلسي بنتيجة هدف لقاء ستة أهداف في الأسبوع الـ17.

والمرة الرابعة كانت في موسم 2013 – 2014، وانهزم على يد نادي مانشستر سيتي بستة أهداف دون مقابل في الأسبوع الـ12.

توتنهام الخسارة الأكبر في البريميرليج في الموسم الحالي

وكانت أكبر خسارة تعرض لها توتنهام في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي هي الخسارة برباعية، وكانت أمام ناديي مانشستر سيتي بنتيجة هدفين لقاء أربعة أهداف في الأسبوع السابع، وليستر سيتي بنتيجة هدف مقابل أربعة أهداف في الأسبوع الـ23.

الانتصار الأكبر لتوتنهام في البريميرليج في الموسم الحالي

والمفارقة أن في الموسم الحالي تغلب توتنهام على ليستر بنتيجة ستة أهداف لقاء هدفين في الأسبوع الثامن.

وضع توتنهام في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة الثقيلة أمام نيوكاسل

وبالرغم من الهزيمة القاسية، والثقيلة جدا على يد نيوكاسل لم يتراجع مركز توتنهام في البريميرليج بل حافظ على مركزه الخامس برصيد 53 نقطة جمعها من 16 انتصارا، وهو الرابع في أكثر الأندية انتصارا بالتساوي مع نيوكاسل، وخمسة تعادلات، وهو الثاني في أقل الأندية تعادلا بالتساوى مع نادي مانشستر يوناتيد، و11 هزيمة.

سجل توتنهام 58 هدفا في حين استقبلت شباكه سوى 51 هدفا.

توتنهام بلا انتصار في آخر أسبوعين

عموما هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يخسرها توتنهام حيث خسر أمام نادي بورنموث الصاعد حديثا إلى البريميرليج بنتيجة هدفين لقاء ثلاثة أهداف في الأسبوع الـ31.

وقبل هاتين الخسارتين كان توتنهام قد تغلب على نادي برايتون أند هوف ألبيون بنتيجة هدفين مقابل هدف في الأسبوع الثلاثين.

وضع نيوكاسل في البريميرليج بعد الانتصار الكبير على توتنهام

على الجانب الآخر بهذا الانتصار العريض ارتقى نيوكاسل إلى المركز الثالث بعد أن ارتفع رصيده 59 نقطة حصدها من 16 انتصارا، و11 تعادلا، وهو الثاني في أكثر الأندية تعادلا، وأربع هزائم، وهو الثاني في أقل الأندية تلقيا للهزيمة بالتساوي مع مانشستر سيتي.

ترتيب نيوكاسل في البريميرليج قبل الانتصار على توتنهام

وقبل هذا الانتصار كان نيوكاسل يتواجد في الترتيب الرابع.

نيوكاسل قادم من هزيمة

وكان نيوكاسل قد انهزم في الأسبوع الـ31 على يد نادي أستون فيلا بثلاثية نظيفة.

سجل نيوكاسل 54 هدفا بينما لم تتلق شباكه سوى 25 هدفا، وهو النادي الأقوى على مستوى الدفاع.

نيوكاسل يفوز أيضا على توتنهام في الدور الأول

وكان نيوكاسل قد أذاق طعم الهزيمة لتوتنهام أيضا في الدور الأول بنتيجة هدف مقابل هدفين في الأسبوع الـ13.

نيوكاسل في صراع مع مانشستر يوناتيد

يتساوى نيوكاسل في عدد النقاط مع مانشستر يوناتيد الذي يحتل المركز الرابع بفارق الأهداف فقط، ومن ثم هناك منافسة شرسة للغاية على المركز الثالث.

نيوكاسل هو مفاجأة هذا الموسم الحقيقية، وهناك تساؤلا يشغل بال جمهوره: هل يستطيع أن يواصل على أداءه اللافت في الموسم الجاري، ويستمر في تحقيق نتائجه المذهلة، ويحافظ على مركزه الثالث الذي احتله مرتين من قبل في موسمي 1993 – 1994، و2002 – 2003.