خبير يكشف جهود الدولة لعودة المصريين من السودان

علق أحمد عليبة، خبير بالمركز المصري للفكر والدراسات، على عودة المصريين من السودان، قائلًا: "إن حجم الدول الكبيرة يظهر وقت الشدائد ووقت الأزمات في استعادة أبنائها إلى حضن الوطن من جديد، وهو ما ظهر جليًا في التعامل مع المشهد السوداني ومشاهد أزمات سابقة عديدة.

وأضاف عليبة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن الدولة المصرية نجحت في استعادة أبنائها من كل دول العالم خلال جائحة كورونا، وخلال تصاعد وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي فإن التجربة السودانية لا تعتبر التجربة الأولى بالنسبة للدولة المصرية التي تعتز بمواردها البشرية ولديها القدرة في تنفيذ خطة إجلاء رعاياها في ظل مشهد متعقد ومتأزم.

وأوضح عليبة أن عودة الرعايا المصريين من السودان جاءت نتيجة جهود قامت بها الدولة المصرية حيث شكلت خلية لإدارة الأزمة تستطيع أن تضع خطة منسقة ومنظمة من خلال تكاتف أكثر من جهة.

وأشار إلى أنه يوجد تحديات كبيرة في السودان، فضلًا عن المشهد الراهن الذي نعلم كل تفاصيله والذي يعلوه دخان أسود كثيف يصعب أن نرى ما هو خلفه.

وأكد دور مصر في إعادة مواطني دول أخرى عبر حدود مصر مع السودان، لافتًا إلى تعاظم دور مصر وأهميتها تجاه دول العالم أجمع.