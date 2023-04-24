الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حقيقة فيديو تناول توم هانكس وزوجته الطعام داخل أحد مطاعم الزمالك

توم هانكس
توم هانكس

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير مدته لا تتجاوز 10 ثواني، يظهر فيها النجم الأمريكي الشهير توم هانكس برفقة زوجته ريتا ويلسون، داخل أحد مطاعم منطقة الزمالك.

ولاقى الفيديو الكثير من التعليقات التي تؤكد حقيقته من قبل البعض والبعض الآخر يؤكد عدم مصداقيته، وهو ما جعل “الدستور” تتواصل مع إدارة المطعم.

وأكدت إدارة المطعم، أن الفيديو حقيقي وهو منذ يومان حيث حضر توم هانكس إلى المطعم برفقة أصدقائه في مصر، وقام بتناول الطعام في هدوء تام وبعدها خرج وعاد لمسكنه في نفس المنطقة.

 

يذكر أن آخر أعمال توم هانكس كان فيلم A Man Called Otto  وطرح العمل يوم 13 يناير الماضى بدور العرض حول العالم، وصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و6 دقائق، ومن إنتاج شركة Columbia Pictures.

وانقسمت إيرادات فيلم A Man Called Otto بين 64 مليونًا و 205 ألف دولار بـ4 دور عرض أمريكية، و 44 مليونًا و800 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم، الفيلم الجديد يدور فى إطار دراما وكوميديا.

الفيلم الجديد A Man Called Otto، يعد نسخة جديدة من الفيلم الأصلى المأخوذ عن رواية "A Man Called Ove" للمخرج فريدريك باكمان، ويدور العمل الجديد حول Ove رجل من النوع الذي يشير إلى الأشخاص الذي لا يحبهم كما لو كانوا لصوص تم القبض عليهم خارج نافذة غرفة نومه، لديه مبادئ راسخة، وإجراءات صارمة، ويطلق عليه جيرانه "الجار الأمر من الجحيم".

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