مراسل "extra news" يكشف آخر تطورات الأوضاع فى معبر أرقين البرى

كشف عوض الغنام، مراسل extra news، من معبر أرقين البري، آخر تطورات الأوضاع، لافتا إلى أن اليوم يعتبر الثاني لعبور المصريين وغير المصريين من معبر أرقين إلى الحدود المصرية، وقد بدأ الآن.

وأضاف عوض الغنام خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية extra news، أنه كان يوجد استراحة عمل في المعبر السوداني من الجانب الآخر، بدأت عند الساعة السابعة صباحًا، وانتهت منذ قليل.

ونقل الغنام صورة مباشرة على الهواء لأول قافلة أو باص محمل بالمصريين العائدين، وكذلك السودانيين، وهناك طابور يشهد كثافة كبيرة للغاية من الباصات والأتوبيسات المحملة بالمصريين وغير المصريين الذين يصلون في هذا التوقيت.

وأشار إلى أنه بالأمس كانت بداية العبور، لافتاً إلى أنه يوجد أكثر من 4 آلاف مواطن قد عبروا معبر أرقين، حيث يوجد فوق المائة أتوبيس، وهو رقم كبير للغاية حيث إن العمل لم يتوقف على مدار ساعات الليل، لافتاً إلى أن ثلثي الـ 4 آلاف الذين عبروا هم من المصريين، وهو رقم كبير من الشباب المصري والطلاب والعاملين الذين عبروا، والباقي هم من الإخوة السودانيين.

وتابع: غدا يتم الإعلان الرسمي عن طلاب غير مصريين يدرسون في السودان سيعبرون معبر أرقين البري.