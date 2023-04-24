سياسيون فلسطينيون: الموقف المصري تعودنا عليه والقاهرة دائمًا خير سند

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر كعادتها التي لا تدّخر جهدًا لخدمة الإنسانية ومساعدة إخوتها العرب، فمصر التي تحتضن على أرضها جميع الجاليات العربية تداعت لمساعدة دول عربية وأجنبية لإجلاء رعاياها من السودان نتيجة الحرب الدائرة هناك والتي أصبحت تمثل خطرًا على جميع مَن على أرضها.

أضاف الرقب، لـ"الدستور"، أن المساعدات المصرية لم تكن فقط، بتوفير طيران لنقل العالقين، بل توفير دعم لوجستي في عدة مجالات من ضمنها توفير نقل عبر الحدود البرية ويتم الآن ترتيب إجلاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة عبر الحدود البرية لتسهيل نقلهم إلى قطاع غزة برا.

وتابع "هذا الموقف المصري الكريم تعودنا عليه ومصر دائمًا تقف مع الجميع وقت الأزمات وهي خير سند في كل الظروف".

ملكة: الدبلوماسية المصرية قامت بجهد ناجح وتوسطت لدى الأطراف من أجل وقف إطلاق النار

فى السياق، قال د.جهاد ملكة الكاتب والسياسي الفلسطيني، لا شك أن مصر تلعب دوراً فاعلاً في المساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وإعادة الاستقرار بما لها من قوة ومكانة، وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي، فهي حريصة دائما على المشاركة في الجهود العربية والإقليمية والدولية لإنهاء الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية، لاسيما الأزمة السودانية نظرًا للوضع الجيوسياسي للحالة السودانية، لذلك اتخذت موقفاً رسمياً داعماً للجهود الدولية المتعلقة بالمصالحة والحوار والتسوية، وأيضا تبذل جهودًا كبيرة فى مساعدة الدول الاشقاء فى إجلاء مواطنيها من السودان ومن بينهم فلسطين.

أضاف ملكة لـ"الدستور"، أن الدبلوماسية المصرية قامت بجهد ناجح وتوسطت لدى الأطراف المتحاربة من أجل وقف إطلاق النار لمدة كافية لإجلاء اللاجئين وفتحت لهم ممرات آمنة ليعبروا من خلالها وسمحت بدخول كل العالقين والهاربين من مناطق القتال وفتحت لهم المعابر ووفرت لهم كل وسائل الراحة.

وتابع ملكة "لا شك انه في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتصاعد الخطير في حجم المخاطر، فإن الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز عشرات الالاف، مثل الحالة المصرية، وحالات عربية اخرى ومنها فلسطين، فإن ذلك يحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، بالتنسيق مع السلطات السودانية، وبما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين والأشقاء من الدول العربية المتواجدين في السودان".

وأكد ملكة أن الموقف المصري تجاه الأزمة السودانية يتسم بالثبات منذ اندلاعها، حيث تدعم مصر المؤسسات الشرعية ورموز الدولة فى السودان وتشدد على ضرورة التزام أطراف الصراع بالحل السياسي المبنى على أساس المبادرات العربية وآلياتها وقرارات الجامعة العربية ذات الصلة، باعتبار أن أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ولتأمين المصالح المصرية فى دول الجوار.