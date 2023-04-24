الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال رائف: مصر دائمًا هى الظهر والسند للمواطن المصرى فى الداخل والخارج

عودة المصريين من
عودة المصريين من السودان

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إن مشاهد عودة المصريين من السودان تبعث بمشاعر الفخر والاعتزاز والانتماء للوطن المصري.

وأضاف الكاتب الصحفي جمال رائف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية قادرة دومًا على مد يد العون والمساندة للمواطن  المصري سواء في الداخل أو الخارج.

وأوضح أن هذا المشهد العظيم هو أحد المشاهد التي نراها منذ عام 2014م، ولها علاقة بمد يد المساندة للمواطن المصري في الخارج أينما كان، كما رأينا مثل هذه المشاهد من قبل في جائحة كورونا عندما ذهبت الطائرات المصرية  لجلب المصريين من كافة أنحاء دول العالم، كما رأيناه أثناء تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، كما رأينا الدولة المصرية تأتي بالمصريين المحتجزين في اليمن.

وأكد أن مصر دائماً هي الظهر والسند للمواطن المصري في الداخل والخارج، لافتاً إلى أن كل هذه المشاهد تعبر عن قدرة وإمكانيات الدولة المصرية .

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