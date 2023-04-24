سياسيون عن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية: الرئيس حريص على مساندة المواطنين حتى تجاوز الأزمة العالمية

رحَّب عدد من رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨٫٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩٫٧ مليار جنيه، بنسبة زيادة ٤٨٫٨٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين فى ظل الموجة التضخمية العالمية، مؤكدين أن الرئيس حريص على رفع العبء عن المواطن الأكثر احتياجًا وتحسين أحواله المعيشية ومساندته وتمكينه من تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية.

المؤتمر: الدولة تبذل أقصى الجهود لتحسين المعيشة

أشاد حزب المؤتمر بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية، للتخفيف عن المواطنين فى ظل الموجة التضخمية العالمية.

وقال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توجيهات الرئيس تهدف إلى مساعدة المواطنين من خلال رفع الأعباء وتحسين الأحوال المعيشية وتأمين المتطلبات الضرورية، والصمود أمام موجة الارتفاعات فى الأسعار، والتصدى للتحديات الاقتصادية الراهنة، ما يؤكد حرص القيادة السياسية على متابعة متطلبات واحتياجات المصريين، ومساندة المواطنين الأكثر احتياجًا ورفع المعاناة عنهم.

وأضاف أن الدولة بقيادتها السياسية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتخصيص ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى ١٤.٣٪، وهى رسالة تأكيد بالاستمرار فى تخفيف المعاناة عن كاهل غير القادرين.

وأكد «فرحات» أن هذه الجهود تأتى فى ظل سير مصر نحو الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى ظل الظروف الحالية والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع.

وأوضح أن متابعة الخطوات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية تؤكد فاعلية قرارات الدولة، وإرادتها القوية فى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل والبسطاء، وهذا هو نهج الجمهورية الجديدة فى إرساء دعائم العدالة الاجتماعية.

وأشاد نائب رئيس «المؤتمر» باستمرار جهود الدولة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف، وهو ما يحقق التنمية الشاملة، ويساعد على القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ٦٠٪ من المصريين، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

الحركة الوطنية: تحرك محمود فى ظل التقلبات الاقتصادية

أثنى اللواء رءوف السيد على، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، على توجيهات الرئيس التى تؤكد الاهتمام الكبير من الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، لتشمل مزيدًا من الأفراد فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة تسببت فيها الأزمات العالمية المتلاحقة.

وأضاف أن العالم يمر بمنعطف اقتصادى صعب يحتاج من كل الحكومات التحرك بوعى وحكمة ووضع الظروف الاجتماعية فى الاعتبار، واتخاذ حزمة إجراءات وقرارات تخفف أعباء المعيشة وتسهم فى تضييق الفجوة ما بين دخول الأسر واحتياجاتها فى ظل حالة غلاء عالمية، وانفلات فى الأسعار.

وتابع: «التحرك الحكومى المدعوم بتوجيه رئاسى تحرك محمود يعكس بُعد نظر الدولة وحرصها على رعاية مواطنيها وحمايتهم من تقلبات الأسواق العالمية والمحلية».

وأشار رئيس الحركة الوطنية المصرية إلى أن الموجة التضخمية العالمية طالت آثارها كل بلدان العالم ووضعت اقتصاديات الأسر أمام تحدٍ صعب يستحيل معه أن يتحمله المواطن بمفرده، لذا يصبح من حق المواطن على حكومته أن تمد له يد العون وتوفر له المناخ الآمن للحياة الكريمة، وأن تتخذ خطوات فاعلة على الأرض تسهم فى التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية واستهداف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

المصريين الأحرار: تؤكد شعور السيسى بالأولى بالرعاية

ثمن حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارة المالية بالعمل على رفع موازنة الدعم والحماية لمواجهة آثار التضخم، لافتًا إلى أن تلك المبادرة تؤكد شعور الرئيس بحال الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ورغبته الدائمة فى عدم تحميلهم أى أعباء إضافية. وأوضح الحزب، فى بيان، أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها دول العالم جراء الأزمة الاقتصادية، فإن مصر تخطو خطوات عديدة نحو التوسع فى مد غطاء الحماية الاجتماعية للمستحقين.

الإصلاح والنهضة: خطوة لتخفيف الضغط عن المواطنين

أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالقرار، مؤكدًا انحياز الرئيس دائمًا للأسر الأولى بالرعاية وحرصه على تحسين أوضاعهم المعيشية ورغبته الصادقة فى عدم تحميلهم نتاج الأزمة الاقتصادية وتخفيف الضغط الواقع على كاهلهم نتاج هذه الأزمات.

وأضاف أن حزمة الدعم شملت السلع البترولية والتموينية والعلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعى والمعاشات، لافتًا إلى أن الرئيس هدفه الأساسى هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

مستقبل وطن: جاءت فى توقيت مهم

قال النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن زيادة دعم برامج الحماية تأتى فى إطار حرص الرئيس على مواصلة دعم المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها العالم أجمع.

وأوضح «خليل» أن توجيهات الرئيس السيسى حول زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية جاءت فى توقيت مهم للتخفيف عن المواطنين، فى ظل ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية صعبة جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية خلال العام الجديد من ٣٥٨.٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩.٧ مليار جنيه، جاء بهدف التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية لدعمهم فى مواجهة أعباء المرحلة الراهنة. وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن هذه التوجيهات الرئاسية تسهم فى امتصاص آثار تداعيات الأزمات العالمية على معيشة المواطنين، مضيفًا: «الرئيس السيسى يضع المواطن دائمًا فى مقدمة أولوياته».

نواب: توجيه الدعم لمستحقيه من خلال قرارات استثنائية

قال النائب عمرو القطامى إن القيادة السياسية تكثف جهودها لتحسين الظروف المعيشية بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها السلبية على الاقتصاد الوطنى.

وأوضح «القطامى» أن الرئيس السيسى كان ولا يزال حريصًا على تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن المواطنين عبر إصدار حزمة قرارات مهمة تستهدف تحسين أوضاع المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات أكثر من مرة وتقديم منح استثنائية. ولفت إلى أن الرئيس السيسى أصدر مجموعة من القرارات المهمة، ومنها رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٥٢٩.٧ مليار جنيه، وكذلك السلع التموينية إلى ٤١.٩ مليار جنيه، و١١٩٫٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٨ مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و١٠٫٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى، و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحى، و٢٨٫١ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات بمعدل نمو سنوى ٣٦٨٫٣٪، و١٩٫٥ مليار جنيه لمبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى ٦٪. وأكد «القطامى» أن تلك القرارات تعبر عن الرغبة الصادقة لدى القيادة السياسية فى دعم المواطنين فى القطاعات المختلفة، مضيفًا: «القيادة السياسية ستظل داعمة للفئات الأكثر احتياجًا وتعمل على توجيه الدعم للمستحقين عبر قرارات استثنائية من شأنها تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة».

من جهته، قال النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية على المواطن البسيط، الذى تحمل كثيرًا طوال الفترة الماضية وكان على قدر المسئولية وساعد الدولة فى تنفيذ خططها التنموية.

وأضاف أن الرئيس السيسى يؤكد دائمًا انحيازه لأبناء الشعب المصرى العظيم، خاصة الطبقات الفقيرة والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن القيادة السياسية الحكيمة لم تتغافل يومًا عن معاناة المواطنين وهى قريبة منهم وتدرك تمامًا حجم الصعوبات التى يمرون بها. وتابع: «الرئيس السيسى يوجه دائمًا بدعم الفئات الكادحة لمواجهة الظروف الاستثنائية الصعبة، ولا ننسى القرارات التى أصدرها مؤخرًا بزيادة أجور العاملين فى الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات».