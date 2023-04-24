مواطن عائد من السودان: "نفخر إن رئيسنا السيسي"

قالت إيمان الحويزي، موفدة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه كان على متن الطائرة التي نقلت الرعايا المصريين المتوفدين من السودان اليوم الكثير من الخدمات والأدوات الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأكدت إيمان الحويزي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جميع المصريين العائدين من السودان اليوم بحالة صحية جيدة، كما تم التقاط الصور التذكارية معهم اليوم احتفالاً بعودتهم سالمين.

وتابعت: "هناك حالة من التنسيق بين القوات المصرية والسودانية لاستقبال الجالية المصرية بأمن وسلام، كما أنه تم تقديم الكثير من الخدمات الإغاثية للمواطنين في قاعدة شرق الجوية".

في سياق متصل، قال أحد أفراد الجالية المصرية، إنه يتقدم بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده الكبيرة في رعاية الجالية المصرية بالسودان في هذه الأزمة، معبراً: "نفتخر إن رئيسنا عبدالفتاح السيسي".