الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف العشرى: دور مصر لحل الأزمة السودانية يتميز بالقوة والثقل

الأزمة السودانية
الأزمة السودانية

قال أشرف العشري، الكاتب الصحفي، إن هناك رهانًا على الدور المصري في إمكانية إحداث حلحلة للأزمة في السودان، ولعب دور كبير في إمكانية استمرار هذا الزخم المصري منذ اللحظة الأولى، وما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي من اتصالات لجميع الأطراف الدولية في محاولة للوصول لحل الأزمة خلال الأيام القادمة. 

وأضاف العشري خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن هناك دورًا مصريًا في ضرورة المضي قدمًا في إزالة العراقيل والعقبات لإحداث نوع من التوافق والتلاقي لوقف أعمال العنف، وعملية التصعيد العسكري باعتبار أن هذه القضية تشكل أهمية قصوى للدبلوماسية الرئاسية المصرية في محاولة لإنقاذ ومساعدة الشعب السوداني وإقناع طرفي الصراع بضرورة الحكمة وتفعيل العقل، وإعلاء الشأن الوطني السوداني في المرحلة القادمة باعتبار أن القاهرة تحظى بالكثير من القبول والمصداقية لدى أطراف النزاع.

وأشار إلى أن هناك رهانًا في الشارع السوداني على إمكانية أن تقوم مصر بالدور الذي تقوم به حاليًا من حيث القوة في التعاطي مع الأزمة السودانية، مؤكدًا أن الدور المصري لحل الأزمة السودانية يتميز بالقوة والثقل للوصول لبر الأمان والاستقرار.

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