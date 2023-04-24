إشادات برلمانية وحزبية بعودة المصريين من السودان: «السيسى حريص على حماية أرواح أبناء الوطن»

أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات أحزاب سياسية بسرعة التحركات المصرية لإجلاء المصريين من السودان، على ضوء ما يشهده من اشتباكات مسلحة بين الجيش والدعم السريع.

وقال النواب والسياسيون، الذين تحدثت إليهم «الدستور»، إن سرعة إجلاء المصريين من السودان، دليل على أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى قادرة على حماية أرواح المصريين فى الداخل والخارج، وأنها تدير ملفاتها كافة بحكمة ورشد.

حازم الجندى: التحرك السريع يُطمئن أبناءنا فى الخارج

قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية تابعت عن كثب ملف عودة المصريين من السودان، منذ اليوم الأول لتصاعد الأحداث فى البلد الشقيق، معتبرًا أن أجهزة الدولة قدمت مردودًا إيجابيًا فى هذا الملف، ونجحت فى إجلاء مواطنيها وإعادتهم إلى أرض الوطن.

وأضاف «الجندى»: «نفخر بقدرة الدولة ونجاحها فى الحفاظ على المواطنين فى الداخل والخارج»، واصفًا نجاح الدولة فى إجلاء مواطنيها من السودان بأنه خير دليل على سعيها لتقديم كل الدعم لمواطنيها خارج حدود الوطن. وثمن مساعد رئيس حزب «الوفد» التحرك السريع لأجهزة الدولة، ونجاحها فى إدارة ملف إعادة المصريين فى السودان، مضيفًا: «هذا التحرك السريع من الدولة للحفاظ على مواطنيها فى الخارج، يبعث برسالة طمأنة مفادها أن مصر لا تنسى أبناءها فى الخارج، ودائمًا ما تحرص على تقديم كل سبل الدعم والمساعدة فى سبيل الحفاظ عليهم».

محمد الجبلاوى: أدرنا الملف بمنطق وإجراءات رشيدة

وصف محمد الجبلاوى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة فى مجلس النواب، إجلاء المصريين من السودان بأنه من الخطوات المحسوبة للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر إعادة أبناء الوطن بإجراءات حكيمة ورشيدة.

وقال «الجبلاوى»: «مواصلة الدولة جهودها فى إجلاء المصريين من السودان، دليل على قوة الدولة المصرية واهتمامها وقدرتها على حماية مواطنيها، وكذلك تأكيد لكون حماية كل المصريين أولوية للرئيس السيسى».

وأضاف: «عودة المصريين من السودان خلال الاحتفال بأيام العيد جيدة للغاية، فقد كان من غير المعقول الاحتفال بالعيد دون عودة أبنائنا»، مشددًا على أن «الدولة تدير ملفاتها كافة بحكمة ومنطق».

واختتم وكيل لجنة الطاقة والبيئة فى مجلس النواب بقوله: «الرئيس السيسى حريص على حماية أرواح المصريين داخل وخارج مصر، وعودة المصريين من السودان فى ظل هذه الأجواء تؤكد ذلك بقوة».

محمد سعد: دليل قوة الدبلوماسية المصرية

اتفق محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، مع سابقيه، حول أهمية ملف إجلاء المصريين من السودان بنجاح، الذى أثبتت مصر من خلاله حرصها على أرواح أبنائها فى الداخل والخارج. وقال «عوض الله»: «عودة المصريين من السودان تعكس حرص الدولة على حياة مواطنيها، ودليل قاطع على قوة الدبلوماسية المصرية».

وأضاف: «الرئيس السيسى يعمل فى صمت بعيدًا عن الضجيج، فقد كانت هناك تخوفات من عدم عودة المصريين، إلا أن الرئيس السيسى وبحكمته المعهودة استطاع أن يعود بهم إلى أرض الوطن سالمين، ما يعكس حكمته فى إدارة الملفات الخارجية».

واختتم وكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب بقوله: «علينا ألا نقلق على بلادنا، فمصر فى أيد أمينة، تحافظ وتحمى جميع أبنائها.

أحمد صبور: قادرون على حماية أولادنا

أشاد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة التى أثمرت عن النجاح فى إجلاء المصريين من السودان، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على الحفاظ على المواطنين فى الداخل والخارج، وهو ما اتضح جليًا فى تعامل أجهزة الدولة مع هذا الموقف، بعد تصاعد الأحداث فى السودان.

وقال «صبور»، إن مؤسسات الدولة بذلت جهودًا كبيرة للحفاظ على أرواح المصريين فى السودان وإجلائهم منها وإعادتهم للأراضى المصرية، مشددًا على أن الدور الذى لعبته الدولة ونجاح تحركها فى هذا الصدد، يؤكد قدرتها على حماية مواطنيها خارج الحدود. وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة حرصت- منذ اليوم الأول- على التعامل بحكمة مع الأحداث فى السودان، مشيرًا إلى أن موقف مصر تجاه السودان ثابت، فهى تدعم الاستقرار هناك.

عادل اللمعى: لا مجال للتفريط فى أمن مواطنينا

قال النائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ، إن عودة المصريين من السودان تؤكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على حياة كل مواطن مصرى بالداخل والخارج، وأنه لا مجال للتفريط فى أبناء الوطن وأمنهم مهما كانت الصعاب.

وأوضح «اللمعى»: «عملت الدبلوماسية المصرية على التنسيق مع جهات الاختصاص المختلفة بدولة السودان الشقيقة حتى وصول المصريين». وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتم بمتابعة تطورات نقل المصريين من السودان، حرصًا على تأمينهم وإعادتهم لأرض الوطن، مؤكدًا: «يمثل ذلك انتصارًا جديدًا للدولة فى إدارتها الملفات الخارجية مع دول الإقليم.

حسين أبوالعطا: دليل على قوة دولتنا وقيادتها

ثمّن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية- جهود إجلاء الرعايا المصريين من السودان، مؤكدًا أن عودتهم فى هذا التوقيت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى- تُبرهن على قوة الدولة وحرصها على الدفاع عن مصالح رعاياها وحمايتهم.

وأكد «أبوالعطا» أن مصر لا تترك أبناءها مهما كانت التحديات، موضحًا أن تلك الخطوة مؤشر واضح على قوة الدولة وقيادتها ومؤسساتها.

ووجه رسالة شكر للرئيس السيسى ولجميع أجهزة الدولة على التحرك السريع للمحافظة على المصريين.

محمد رزق: القاهرة تغلب صوت العقل

قال المهندس محمد رزق، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن الجهود التى بذلتها الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها لعودة المواطنين المصريين فى السودان تؤكد أن مصر لم ولن تترك أبناءها فى أى مكان، وأن هدفها هو أمنهم وسلامتهم فى المقام الأول، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع الموقف على مدار الساعة للحفاظ على سلامة أبنائه وعلى سلامة جميع المصريين فى الخرطوم.

ولفت القيادى بحزب مستقبل وطن إلى أن الدولة لم ولن تدخر جهدًا فى حماية حدودها والحفاظ على أمنها القومى، كما أنها أيضًا تغلب دائمًا صوت العقل والتعامل بالحكمة فى مثل هذه الظروف.