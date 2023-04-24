تفاصيل اشتعال النيران في طائرة لـ"فلاي دبي" خلال إقلاعها من مطار كاتماندو

أعلنت وكالة الأنباء الهندية (ANI) في نبأ عاجل، الإثنين، أن النيران اشتعلت في طائرة تابعة لشركة فلاي دبي أثناء إقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال، وكانت تحاول الهبوط في المطار.

واشتعلت النيران في الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي أثناء إقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال يوم الاثنين وهي تحاول الهبوط اضطراريا.

وقال وزير السياحة النيبالي إن طائرة فلاي دبي التي اشتعلت فيها النيران عند إقلاعها من مطار كاتماندو قد تم نقلها الآن إلى دبي.

طائرة تابعة لشركة فلاي دبي في طريقها الى دبي

في السياق، توجهت طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت في طريقها إلى دبي وأعلنت حالة الطوارئ بعد مشكلة مشتبه بها في المحرك إلى وجهتها.

وفقًا لبراتاب بابو تيواري ، المدير العام لمطار تريبهوفان الدولي ، أعلنت الطائرة حالة الطوارئ بعد وقت قصير من إقلاعها من المطار، كما حلقت الطائرة فوق سماء دارك ثم أخبر الطيارون برج المراقبة أنهم سيستمرون بعد أن اكتشفوا أن جميع المؤشرات طبيعية.

سقوط طائرة في نيبال

وخلال الشهور الماضية، أعلنت وسائل إعلام سقوط طائرة في نبيبال واسفرت عن مقتل أكثر من 70 راكبًا، من بينهم كوريين جنوبيين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقدم العديد من الدول واجب التعزية لرئيس الوزراء النيبالي في حينها.

في حينها، أعلن رئيس وزراء نيبال يوم حداد وطني، وشكلت الحكومة لجنة للتحقيق في سبب الكارثة، وقالت الشرطة النيبالية إن الآمال في العثور على ناجين من أسوأ كارثة جوية في البلاد منذ عقود تتلاشى".

وقال المتحدث باسم الشرطة، تيك براساد راي لبي بي سي "من غير المرجح أن يكون هناك ناجين"، مضيفًا أن الفرق عثرت على أشلاء في مكان الحادث.

وقُتل 68 شخصا على الأقل عندما تحطمت طائرة متجهة من كاتماندو، إلى مدينة بوخارا السياحية واشتعلت فيها النيران ، وأظهرت لقطات من هاتف محمول طائرة شركة يتي للخطوط الجوية وهي تنحدر بحدة مع اقترابها من المطار، ولم يتضح بعد سبب الحادث، ولنيبال لديها تاريخ مأساوي من حوادث الطيران المميتة.