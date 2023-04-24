الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحد المواطنين العائدين من السودان: بنحمد ربنا على نعمة الجيش المصرى

العائدون من السودان
العائدون من السودان

وجه أحد المواطنين المصريين العائدين من السودان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة على تحرك الجهات المعنية لنقلهم من السودان وسط الاشتباكات.

وقال إنه مقيم في السودان من عامين ونصف العام، ويعمل كموظف دولي في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

وتابع: "من بداية الأحداث تواصلنا مع السفارة المصرية، ونصحونا نجيب مياه وأكل ولا نخرج من المنزل، وفعلا سمعنا بنصيحتهم حتى هدأت الأوضاع وبعدها تحركنا من السودان".

وأردف: "بنشكر القوات المسلحة والرئيس السيسي، وربنا يخلي الجيش المصري، لأن لما بنشوف الأوضاع في الدول التانية بنحمد ربنا على نعمة الجيش المصري".

السودان عبد الفتاح السيس القوات المسلحة

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

بث مباشر.. وصول المصريين القادمين من السودان إلى مطار شرق القاهرة

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

مشاهد من عودة المصريين القادمين من السودان إلى مطار شرق القاهرة (صور)

الطريق إلى تحرير سيناء

خبير اقتصادي: تخارج شركات قطاع الأعمال يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا