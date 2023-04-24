أحد المواطنين العائدين من السودان: بنحمد ربنا على نعمة الجيش المصرى

وجه أحد المواطنين المصريين العائدين من السودان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة على تحرك الجهات المعنية لنقلهم من السودان وسط الاشتباكات.

وقال إنه مقيم في السودان من عامين ونصف العام، ويعمل كموظف دولي في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

وتابع: "من بداية الأحداث تواصلنا مع السفارة المصرية، ونصحونا نجيب مياه وأكل ولا نخرج من المنزل، وفعلا سمعنا بنصيحتهم حتى هدأت الأوضاع وبعدها تحركنا من السودان".

وأردف: "بنشكر القوات المسلحة والرئيس السيسي، وربنا يخلي الجيش المصري، لأن لما بنشوف الأوضاع في الدول التانية بنحمد ربنا على نعمة الجيش المصري".