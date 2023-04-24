جميل عفيفى: مصر تسعى لإنهاء الصراع فى السودان

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن المشهد في السودان يعتبر مأساويًا بالوقت الحالي، في ظل وجود ميليشيا مسلحة تسعى للسيطرة على الوضع وفرض سيطرتها على الجيش الوطني وعلى الإرادة الوطنية السودانية.

وأضاف جميل عفيفي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، مع الإعلامية سمر الزهيري، أن هذا الوضع الحالي هو نتيجة حالة الفراغ المتواجدة في الفترة الأخيرة بالسودان، ووجود ميليشيا الدعم السريع وفرضها بأن يكون لها دور في مستقبل السودان، لافتًا إلى أنه في الفترة الأخيرة استطاعت هذه الميليشيا أن تتسلح، لكن يظل الجيش السوداني هو المتسلح في العدد والعتاد.

وأوضح أن الجيوش النظامية تأخذ فترة طويلة من أجل التبرير للتعامل في حرب المدن وحرب الشوارع التي تدار في المدن والشوارع السودانية، إلى جانب استخدام هذه الميليشيا لبعض المواطنين كدروع بشرية لعدم استهدافهم من قبل قوات الجيش السوداني، معقبًا: "نحن أمام موقف خطير يتصاعد يومًا بعد يوم".

وأشار إلى أن كل هذا يؤثر على الاستقرار داخل السودان، لافتًا إلى أنه يوجد مساعٍ مصرية ودولية كبيرة جدًا في الوقت الحالي لإنهاء الصراع والعودة إلى مائدة المفاوضات، لأن استقرار السودان هدف أساسي للدولة المصرية، لأن السودان عنصر استراتيجي للدولة المصرية، وبالتالي يجب أن يكون هناك تدخل أممي لحل هذه الأزمة.