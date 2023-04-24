مصرى عائد من السودان: الرئيس السيسى فى قلبنا وتقديره لنا محط أنظار العالم

قال أحد المواطنين العائدين من السودان، إنه عاش تجربة صعبة الفترة السابقة بسبب الاشتباكات في السودان.

وأضاف، خلال حديثه لـ"إكسترا نيوز": "نشكر ربنا، عشنا تجربة صعبة ومشوفتهاش طول عمري، لأنها كانت تتعلق بحياتي وحياة أسرتي".

ووجه الشكر للدولة المصرية على اهتمامها بأبنائها في السودان، حتى وصولهم بسلام، منوها أن السفير المصري في السوداني هاني صلاح كان في تواصل مستمر مع الجميع بنفسه.

وتابع: "أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بينا وأنه خصص من وقته وجهده عشان نرجع بالسلامة".

وأردف: "شكرًا يا ريس أنت في قلبنا وتقديرك لينا محط أنظار العالم كله وربنا يديك على قد نيتك".

ووصل منذ قليل عدد من المصريين القادمين من السودان إلى مطار شرق القاهرة، بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم.