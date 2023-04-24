الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

للعام الثانى على التوالى.. مصر تستضيف بطولة إفريقيا لكرة السلة NBA أكبر حدث عالمى للصالات

جريدة الدستور

صبحي: توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن استضافة بطولة إفريقيا لكرة السلة، أكبر حدث عالمي لألعاب الصالات، للعام الثاني علي التوالي، تحت رعاية الاتحاد الوطني الأمريكي لكرة السلة NBA، خلال الفترة من 26 أبريل الجاري، حتى 5 مايو المقبل، علي مجمع صالات الدكتور حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة ١٢ فريقا إفريقيا مقسما علي مجموعتين، ويمثل مصر فيها النادي الأهلي.

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة، سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية.

أشار "صبحي" إلى استضافة هذه البطولة للمرة الثانية علي التوالي علي مجمع صالات الدكتور حسن مصطفي، هو نجاح جديد وتأكيداً علي ثقة الاتحادات الدولية في البنية الرياضية المصرية، كما أشار إلى استضافة مصر خلال العام المقبل لكافة بطولات NBA، فضلاً عن استضافة أكاديمية NBA لمدة ١٠ أشهر علي أرض مصر.

وجاء نادي الأهلي على رأس مجموعة النيل الـBAL وتضم فرق: كيب تاون الجنوب إفريقي، وسيتي أوليرس الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.

بينما وقع حامل اللقب الاتحاد المنستيري في مجموعة الصحراء بصحبة: ستاد مالي المالي - كوارا فالكون النيجيري - إيه آس دوان السنغالي - أبيدجان الإيفواري - إنيرجي الرواندي.

وتُقسم فرق البطولة إلى مجموعتين، مجموعة النيل ومجموعة الصحراء، وتضم كلا مجموعة 6 فرق، يصعد منها 4 فرق إلى دور الثمانية، وتُقام البطولة من بداية الدور ربع النهائي في "كيجالي برواندا"، فيما تُلعب لقاءات دور الـ8 بنظام خروج المغلوب

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