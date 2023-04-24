الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رباعى الأهلى ضمن التشكيل المثالي لذهاب ربع نهائى دوري أبطال إفريقيا

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، التشكيل المثالي للدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا (موسم 2022-2023).

وشهد التشكيل المثالي الذي أعلنه «كاف»، وجود أربعة لاعبين من الأهلي، هم: محمد عبدالمنعم، محمد هاني، مروان عطية، وحمدي فتحي.

وتألق محمد عبدالمنعم، وحمدي فتحي، مع الأهلي، وسجلا هدفي الفوز للفريق الأحمر، في مباراته أمام الرجاء، كما ظهر الثنائي مروان عطية، ومحمد هاني، بمستوى متميز، خلال اللقاء.

كما شهد التشكيل، تواجد ثلاثة لاعبين من ماميلودي صن داونز، وهم أوبري موديبا، وتيبوهو موكوينا، وبيتر شالوليل.

وجاء التشكيل المثالي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: المعز بن شريفية

خط الدفاع: محمد هاني، هينوك إينونجا، محمد عبدالمنعم، أوبري موديبا

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، تيبوهو موكوينا

خط الهجوم: محمد علي بن حمودة، جان باليكي، بيتر شالوليل

وحقق الأهلي، فوزًا مستحقًا وثمينًا على ضيفه الرجاء البيضاوي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق سيمبا التنزاني، الفوز على ضيفه الوداد المغربي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد (بنجامين ماكابا) بدارالسلام، في حين انتزع  الترجي التونسي، فوزًا غاليًا من مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، بهدف نظيف، بينما اكتسح صن داونز، مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، بأربعة أهداف مقابل هدف.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دورى ابطال افريقيا الاهلى محمد عبدالمنعم محمد هاني مروان عطية حمدى فتحى

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

ميدو يدعم أحمد حجازى بعد خطئه فى مباراة الاتحاد والهلال

"الداخلية" توزع عبوات كعك على أهالى الأسمرات بمناسبة عيد الفطر

نائب رئيس "الوفد": الدولة نجحت فى إجلاء مواطنيها من السودان

تصل لـ5000.. أسعار تذاكر حفل عمر خيرت الخيرى بالمتحف المصرى الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا