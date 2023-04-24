رباعى الأهلى ضمن التشكيل المثالي لذهاب ربع نهائى دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، التشكيل المثالي للدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا (موسم 2022-2023).

وشهد التشكيل المثالي الذي أعلنه «كاف»، وجود أربعة لاعبين من الأهلي، هم: محمد عبدالمنعم، محمد هاني، مروان عطية، وحمدي فتحي.

وتألق محمد عبدالمنعم، وحمدي فتحي، مع الأهلي، وسجلا هدفي الفوز للفريق الأحمر، في مباراته أمام الرجاء، كما ظهر الثنائي مروان عطية، ومحمد هاني، بمستوى متميز، خلال اللقاء.

كما شهد التشكيل، تواجد ثلاثة لاعبين من ماميلودي صن داونز، وهم أوبري موديبا، وتيبوهو موكوينا، وبيتر شالوليل.

وجاء التشكيل المثالي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: المعز بن شريفية

خط الدفاع: محمد هاني، هينوك إينونجا، محمد عبدالمنعم، أوبري موديبا

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، تيبوهو موكوينا

خط الهجوم: محمد علي بن حمودة، جان باليكي، بيتر شالوليل

وحقق الأهلي، فوزًا مستحقًا وثمينًا على ضيفه الرجاء البيضاوي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق سيمبا التنزاني، الفوز على ضيفه الوداد المغربي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد (بنجامين ماكابا) بدارالسلام، في حين انتزع الترجي التونسي، فوزًا غاليًا من مضيفه شبيبة القبائل الجزائري، بهدف نظيف، بينما اكتسح صن داونز، مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، بأربعة أهداف مقابل هدف.