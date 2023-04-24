الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

6 نقباء لفرعيات المحامين يبحثون أحوال المهنة فى اجتماع مشترك

تقابة المحامين
تقابة المحامين

عقد 6 نقباء لفرعيات المحامين، اجتماعًا تمهيديًا لبحث أحوال المهنة وأداء النقابات الفرعية.

وقال بيان صادر عن الاجتماع الذي حضره نقباء جنوب القاهرة وحلوان والقاهرة الجديدة وشمال القاهرة وشمال القليوبية وجنوب الجيزة: أداءً من النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لرسالتها المهنية والنقابية في ضوء التداعيات الجسام التي يحياها المحامون وناقوس الخطر الذي يدق مهنة المحاماة، فقد اجتمع عدد من النقباء الفرعيين بمقر نقابة المحامين بحلوان وذلك للتباحث والدرس في الشأنين العام والخاص لمهنة المحاماة من كل الوجوه.

وأضاف: "قد أسفر الاجتماع بعد بحث كل أوجه الحديث إلى الاتفاق بإجماع الآراء على اعتبار هذا الاجتماع اجتماعًا تمهيديًا لعقد الاجتماع الأصلي الجوهري، لبحث وإصدار القرارات العلمية والعملية والتنفيذية في هذا الشأن لاجتماع طارئ يعقد بمقر نقابة القاهرة يوم الخميس الموافق 27/4/2023.

ومن المقرر خلال الاجتماع اتخاذ وإصدار القرارات التي تحقق كل المقاصد المهنية والنقابية لمهنة المحاماة ولجموع المحامين والإعلان عن ذلك كله عقب الانتهاء من هذا الاجتماع.

وتلقى عبدالحليم علام، النقيب العام للمحامين، خطابًا من المستشار الدكتور شريف الدياسطي، مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني، بشأن نتائج دراسة الطلبات المقدمة من النقيب العام خلال لقائه الوزير، والتي تخص المحامين، حيث أكدت وزارة العدل خلال الخطاب، أن استخدام الورق المؤمن إنما هو أمر اختياري لمن يشاء، وأن هذا المقابل يمثل التكلفة الفعلية لتلك الأوراق ولا يفرض جبرًا، وتم توزيع كتاب من المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم على كل الجهات المعنية للالتزام بذلك.

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