الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شكري يتلقى اتصالًا من نظيرته الكندية: تتطلع لمعرفة تقييم مصر للأوضاع في السودان

اتصال هاتفي بين وزير
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته الكندية

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم الإثنين، من ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في السودان.

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وأعربت الوزيرة الكندية عن بالغ القلق تجاه الأوضاع الأمنية المتدهورة في السودان وتأثيرها على المدنيين من أبناء الشعب السوداني والجاليات الأجنبية هناك. 

وأبدت تطلعها للتعرف على تقييم الجانب المصري للوضع الحالي، وجهود مصر لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

من جانبه، استعرض شكري الجهود التي تضطلع بها مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً في هذا الشأن، بما في ذلك تنسيق ووحدة الرسائل التي يتم توجيهها إلى الأطراف السودانية وضرورة الحيلولة دون تدخل أية أطراف خارجية بشكل يؤجج الصراع الجاري.

اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة من أجل تكثيف الجهود لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة الراهنة.

السودان الخارجية كندا وزير الخارجية وقف إطلاق النار مصر

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