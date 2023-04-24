الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 8 فى مشاجرة بين عائلتين بإهناسيا

جريدة الدستور

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية بهنموه التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من  مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة بين عائلتين بقرية بهنموه بدائرة المركز، استخدمت فيها الشوم والأسلحة البيضاء والنارية "خرطوش".

تمكنت قوات الشرطة من الفصل بين طرفي المشاجرة وفرضت كردونًا أمنيًا بالقرية، منعًا لتجدد الاشتباكات، التي أسفرت عن إصابة 8 أشخاص.

وتحرر المحضر اللازم وأمرت جهات التحقيق بحجز المتهمين المضبوطين من طرفي المشاجرة.

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