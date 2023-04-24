الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لص مدرسة مدينة بدر يعترف بمحاولته بيع المسروقات لتاجر خردة

جريدة الدستور

اعترف مسجل خطر تم القبض عليه في مدينة بدر، بالقاهرة، بسرقة محتويات مدرسة، وذكر أنه تسلل إلى المدرسة وتمكن من الاستيلاء على 6 مراوح، وطباعة، و2 كيسة كمبيوتر، وأشار إلى أنه حاول بيعها لأحد تجار الخردة.

وأضاف المتهم أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه بعد الاشتباه به لعرضه المسروقات بثمن لا يتناسب مع قيمتها الأصلية، وتم ضبط المسروقات، وأرشد عن المدرسة التي سرقها، وباستدعاء مديرة المدرسة، وعرض المتعلقات المسروقة عليها، تعرفت عليها ووجهت اتهاما له بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، بعرض «عدد 2 كيسة كمبيوتر- 6 مروحيات- طباعة» على تجار بيع وشراء الخردة بدائرة القسم بقصد بيعها، ويُشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الأجهزة المشار إليها "مجهولة المصدر".. وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق"، وباستدعاء مديرة المدرسة تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

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