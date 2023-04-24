الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: مصر لا تتدخل فى شئون الدول.. وهناك مخاوف من تأجيج الصراع بالسودان

جريدة الدستور

قال الكاتب الصحفي، الدكتور أسامة السعيد، إن مصر دورها وسيط في الأزمة السودانية لأن ما يهم هو حلحلة الأزمة دون التدخل في الشئون الداخلية للسودان.

وأضاف في مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن سياسة مصر الخارجية تنطلق من ركائز مهمة أولها عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، لافتًا إلى أن مصر حافظت عبر تاريخها على هذا المبدأ مع الجميع، وهو ما أكسبها مصداقية وثقة كبيرة في المحيطين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن السودان هو العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر، كما أن ملفات الارتباط بين مصر والسودان عديدة وعميقة، ولكن هناك أيضًا مخاوف من تأجج الصراع في السودان.

ونوه بأن الجالية السودانية في مصر تقدر بحوالي 6 ملايين مواطن يعيشون على الأراضي المصرية ويتمتعون بجميع حقوق المواطن المصري، وبالتالي مصر في صدارة الدول التي تهتم بالأزمة السودانية والتي تنخرط منذ اللحظة الأولى في محاولة إيجاد حلول.

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