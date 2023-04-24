أشياء يجب القيام بها خلال الأوقات العصيبة من أجل صحتك

نحن نعيش في أوقات عصيبة، ويمكن أن يؤدي أسلوب حياة محموم إلى زيادة مستويات التوتر، بينما يمكن إدارة الإجهاد اليومي من خلال اليقظة وإدارة الوقت، إلّا أن هناك بعض الأحداث السلبية غير المتوقعة في حياتنا والتي يمكن أن تتركنا في حالة حزن أو صدمة أو ضغوط لا يمكن السيطرة عليها.

عند مواجهة أحد عوامل الإجهاد ، يقوم الجهاز العصبي المركزي بإفراز الأدرينالين والكورتيزول ، مما يؤثر على الجهاز الهضمي من بين التغيرات الفسيولوجية الأخرى. ويمكن أن يؤدي إطلاق هرمون الكورتيزول أثناء الإجهاد المزمن إلى الرغبة الشديدة في تناول الدهون والسكر.

وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن ارتفاع الكورتيزول مع ارتفاع نسبة الكورتيزول قد يؤدي استهلاك السكر إلى ترسب الدهون حول أعضائنا الداخلية - وهي دهون حشوية مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي.

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تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية

قدم لنفسك الكربوهيدرات الغنية بالمغذيات بدلًا من الأطعمة الغنية بالسكر، تعتبر الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان والأسماك واللحوم الخالية من الدهون والفاصوليا والبازلاء والبيض والمكسرات والبذور من العوامل التي تغير قواعد اللعبة. تناول شاي عشبي مُعدّل التكيّف بدلًا من زيادة الكافيين.

زيادة تناول المعادن والإلكتروليتات

ابحث عن طرق لزيادة الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم.

لا تنس البروتين

خلال أوقات التوتر الشديد ، قد تشتهي بالفعل كمية أقل من البروتين. في هذه الحالة ، حتى القليل أفضل من لا شيء.

كن لطيفًا مع نفسك

امنح نفسك بضع لحظات للتنفس بعمق. حتى التنفس العميق القليل يمكن أن يساعد في استعادة الجهاز العصبي. كن لطيفًا مع نفسك. ثق أن الخير جيد بما فيه الكفاية. هذا أيضًا جزء من مسار الشفاء.