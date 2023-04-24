الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أشياء يجب القيام بها خلال الأوقات العصيبة من أجل صحتك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نحن نعيش في أوقات عصيبة، ويمكن أن يؤدي أسلوب حياة محموم إلى زيادة مستويات التوتر، بينما يمكن إدارة الإجهاد اليومي من خلال اليقظة وإدارة الوقت، إلّا أن هناك بعض الأحداث السلبية غير المتوقعة في حياتنا والتي يمكن أن تتركنا في حالة حزن أو صدمة أو ضغوط لا يمكن السيطرة عليها.

عند مواجهة أحد عوامل الإجهاد ، يقوم الجهاز العصبي المركزي بإفراز الأدرينالين والكورتيزول ، مما يؤثر على الجهاز الهضمي من بين التغيرات الفسيولوجية الأخرى. ويمكن أن يؤدي إطلاق هرمون الكورتيزول أثناء الإجهاد المزمن إلى الرغبة الشديدة في تناول الدهون والسكر.

 وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن ارتفاع الكورتيزول مع ارتفاع نسبة الكورتيزول قد يؤدي استهلاك السكر إلى ترسب الدهون حول أعضائنا الداخلية - وهي دهون حشوية مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي.

يرصد موقع "hindustantimes" نصائح الرعاية الذاتية للحفاظ على صحة بدنية وعقلية سليمة.

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية

قدم لنفسك الكربوهيدرات الغنية بالمغذيات بدلًا من الأطعمة الغنية بالسكر، تعتبر الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان والأسماك واللحوم الخالية من الدهون والفاصوليا والبازلاء والبيض والمكسرات والبذور من العوامل التي تغير قواعد اللعبة. تناول شاي عشبي مُعدّل التكيّف بدلًا من زيادة الكافيين.

زيادة تناول المعادن والإلكتروليتات

ابحث عن طرق لزيادة الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم.

لا تنس البروتين

خلال أوقات التوتر الشديد ، قد تشتهي بالفعل كمية أقل من البروتين. في هذه الحالة ، حتى القليل أفضل من لا شيء.

كن لطيفًا مع نفسك

امنح نفسك بضع لحظات للتنفس بعمق. حتى التنفس العميق القليل يمكن أن يساعد في استعادة الجهاز العصبي. كن لطيفًا مع نفسك. ثق أن الخير جيد بما فيه الكفاية. هذا أيضًا جزء من مسار الشفاء.

كونك لطيف ا مع نفسك كيفية دعم جسمك في أوقات التوتر زيادة مستويات التوتر اليقظة وإدارة الوقت حالة حزن أو صدمة أوقات التوتر الأطعمة المناسبة إلى نظامك الغذائي

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 25-4-2023

«اللهم أسألك اليسر بعد العسر».. دعاء الصباح اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25 /4 /2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا