النيابة الإدارية تُهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء

يتقدم المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كل المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بأسمى التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولرجال القوات المسلحة البواسل، وللشعب العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء الغالية.

وداعًا جاد، الله سبحانه وتعالى أن ينصركم ويسدد خطاكم، ولمصرنا العزيزة تحت قيادتكم الحكيمة، الازدهار والأمن والتقدم والاستقرار، وأن يرحم شهداءنا الأبرار من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين جادوا بأرواحهم عن طيب خاطر، وروت دماؤهم الزكية أرض سيناء الحبيبة وكل ربوع الوطن، لينعم شعب مصر العظيم بالأمن والأمان.