الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

لاتين مصر يحيون ذكرى السغمرينجي وحلول الإثنين الثالث للفصح

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الإثنين الثالث للفصح، وتذكار اختياريّ للقدّيس أمين السغمرينجي، الكاهن الشهيد، الذي ولد في بلدة سيجمارنجن في المانيا عام 1578، ودخل الرهبنة لدى الرهبان الكبوشيين. وسلك حياة تقشف في الصلاة والصيام. عكف على الوعظ. 

أرسل من قبل مجمع الايمان الى سويسرا في مقاطعة "ريتسيا" لتثبيت الناس في الايمان القويم. ألقي عليه القبض عام 1622، وحكم عليه بالموت من أجل تعليمه القويم في سويسرا حيث مات شهيداً. 

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إنّ السؤال: "ما هو الله؟" لم يستطع شرحَه كلُّ المعلمين الّذين مرّوا عبر التاريخ، لأنّ الله أسمى من أيّ فكرة ومن أيّ فطنة. وبالرّغم من ذلك، فإن الإنسان الغيور الّذي يبحث باجتهاد عن معرفة الله يصل إليها، وإن كان بطريقة مختلفة جدًّا... ولذلك بحث بعض المعلمّين الوثنيّن الفضلاء عنه فيما مضى، وبالأخصّ الحكيم أرسطوطاليس. لقد تفحّص مجرى الأمور... بحث بحماس ووجد. لقد استنتج من الطبيعة نفسها أنّه يتحتّم أن يكون هناك سيّد واحد، وربٌّ لكلّ المخلوقات، وهذا ما نسميه نحن الله.

إنّ كيان الله هو مادّة روحيّة سامية، حتّى أن العين الفانية لا تستطيع التأمّل بها، ولكن يمكن النظر إليها من خلال مصنوعاته، على حسب قول القدّيس بولس: "لا يَزالُ ما لا يَظهَرُ مِن صِفاتِه، أَي قُدرَتُه الأَزَلِيَّةُ وأُلوهَتُه، ظاهِرًا لِلبَصائِرِ في مَخلوقاتِه"، فلنتوقّف عند هذا الأمر قليلاً... أنظر إلى فوق وحواليك، كم هي السّماء عالية وشاسعة... أنظر بكم من النّبل رصّعها ربّها بالكواكب السبع، وكيف زيّنها بعدد لا يحصى من النجوم. عندما تتلألأ الشمس صافيه، كم من الثمار كم من الخير تجلب للأرض! أنظر كم هي البراري خضراء ناصعة، وكم الزهور منتعشة! اسمع كيف يتردّد تغريد صغار العصافير اللطيف في البراري والوديان! أنظر كيف أنّ جميع الحيوانات الّتي اختبأت خلال الشتاء القارس تتدافع إلى الخارج وتبتهج! أنظر كيف يصبح البشر، الشباب منهم والكواهل، سعداء من ذلك الفرح الّذي يجلب لهم الهناء. يا الله الحنون إن كنت تستأهل بحقّ أن تكون محبوبًا من أجل ما صنعته، فكم يجب بالحريّ أن تكون جميلاً ومستأهلاً لأنّ تكون محبوبًا لشخصك.

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

ميدو يدعم أحمد حجازى بعد خطئه فى مباراة الاتحاد والهلال

"الداخلية" توزع عبوات كعك على أهالى الأسمرات بمناسبة عيد الفطر

نائب رئيس "الوفد": الدولة نجحت فى إجلاء مواطنيها من السودان

تصل لـ5000.. أسعار تذاكر حفل عمر خيرت الخيرى بالمتحف المصرى الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا