الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير بالشأن العربى: مصر والسودان جسد واحد.. والرئيس السيسى يتابع الوضع باهتمام

محمد مصطفى أبو شامة
محمد مصطفى أبو شامة

قال الكاتب الصحفي والخبير في الشأن العربي، محمد مصطفى أبوشامة، إن مصر والسودان جسد واحد والرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الوضع في السودان باهتمام كبير.

وأضاف أبوشامة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية" الإثنين، أن الدولة المصرية تجاهد وأجهزتها المختلفة تجتهد بحكمة ومهارة للتعامل مع الوضع المعقد في السودان منذ اندلاع هذه الأزمة الداخلية هناك.

وأشار إلى أن مؤسسات الدولة المصرية المعنية بهذا الأمر تجتهد؛ لتأمين ممرات آمنة لوصول آلاف المصريين إلى أرض الوطن سالمين.

وأكد أن أجهزة الدولة المصرية تعمل بالتنسيق مع الجانب السوداني لتوفير القدر المتاح من التأمين لوصول الحافلات من السودان.

وتابع: "وزارة التضامن أيضًا أعلنت عن توفير مركز إغاثة إنسانية في أسوان للقادمين من السودان وتوفير الخدمات كلها لهم".

أبو شامة: الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع الأزمة باهتمام شديد

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الأزمة باهتمام شديد، مؤكدًا أن السودان يمثل لمصر قيمة كبيرة على مدار التاريخ، ولهذا السبب القيادة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالملف السوداني والعمل على حل الأزمة.

مصر والسودان اللوضع في السودان السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة الإخبارية إجلاء الرعايا من السودان

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