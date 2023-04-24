بيزنطيو مصر يحتفلون بالاثنين الثالث بعد الفصح

تحتفل الكنيسة البيزنطية بحلول الاثنين الثالث بعد الفصح، وذكرى القديسة أليصابات الصانعة العجائب.

والقدّيسة اليصابات من راهبات القسطنطينيّة، إضافة الى تذكار القديس الشهيد سابا الغوطي، والشهيد سابا الغوطي استشهد سنة 372 وله من العمر 38 سنة.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها:"فقَد ماتَ المَسيحُ وعادَ إِلى الحَياة لِيَكونَ رَبَّ الأَمواتِ والأَحْياء"، لكن "ما كانَ الله إلهَ أَموات، بل إِلهُ أَحياء". لذا، بما أنّ ربّ الأموات هذا حيّ، فإنّ الأموات لم يعودوا أمواتًا بل أحياء؛ فالحياة تسود فيهم كي يعيشوا بدون خوف من الموت. وكما "أَنّ المسيح، بَعدَما أُقيمَ مِن بَينِ الأَموات، لن يَموتَ بعدَ ذلِك ولن يَكونَ لِلمَوتِ علَيه مِن سُلطان"، هكذا هم أيضًا لن يروا الموت بعد أن أقيموا وحرّروا من حالتهم الفانية. سوف يشاركون في قيامة المسيح كما شارك هو في موتنا. فالمسيح لم ينزل على الأرض إلاّ "ليكسر أبوابَ النُّحاس ويُحَطِّمَ مَغاليقَ الحَديد"، التي كانت قد أُغلقت منذ الأزل، ولكيّ ينتزع حياتنا من حالتها الفانية ويجذبنا نحوه داعيًا إيّانا من العبوديّة إلى الحريّة.

إذا كان هذا التصميم الإلهي لم يكتمل بعد، لأنّ البشر ما زالوا يموتون وتتحلّل أجسادهم في القبور، فيجب ألاّ يشكّل هذا الأمر عقبة أمام إيماننا. لأنّنا حصلنا منذ الآن على الثمار الأولى لجميع الخيرات التي وُعِدنا بها، بشخص ذاك الذي هو المولود الأوّل: من خلاله ارتفعنا إلى أعلى السماوات في الواقع، نحن نجلس إلى جانب ذاك الذي حملنا معه إلى الأعالي، كما قال القدّيس بولس: "وأَقامَنا معه وأَجلَسَنا معه في السَّمَواتِ في المسيحِ يسوع".